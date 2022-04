Dortmund ondanks goal Malen op eigen veld compleet vernederd door Leipzig

Zaterdag, 2 april 2022 om 20:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:54

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond een pijnlijke nederlaag geleden tegen RB Leipzig. In eigen huis keek de ploeg van trainer Marco Rose halverwege al aan tegen een 0-2 achterstand, die in het tweede bedrijf nog verder opliep: 1-4. Donyell Malen kwam na een uur spelen binnen de lijnen en zette zijn naam nog op het scorebord met de eretreffer. Door de verliespartij loopt koploper Bayern München (66 punten) nog verder uit op die Borussen, die 57 punten verzamelden. Bayer Leverkusen volgt op plek drie met 51 punten, terwijl RB Leizpig (48 punten) vierde staat.

Na de overwinning van Bayern München bij SC Freiburg (1-4) moest naaste achtervolger Dortmund in het eigen Signal Iduna Park winnen van RB Leipzig om in het spoor te blijven van de koploper. Het liep echter niet zoals gehoopt voor Dortmund. Konrad Laimer maakte het eerste doelpunt van de wedstrijd door na een uitstekende één-twee met Christopher Nkunku af te ronden. Tien minuten later zorgde de Oostenrijkse middenvelder voor verdubbeling van de voorsprong. Laimer haalde de trekker over ter hoogte van de rand van de zestien, waarna de bal, die door Emre Can van richting werd veranderd, onhoudbaar bleek voor doelman Gregor Kobel.

Waar Dortmund in de tweede helft op zoek moest naar een aansluitingstreffer was het Leipzig dat verder afstand nam. De aanval begon opnieuw begon bij Laimer, die met zijn hak Nkunku assisteerde. De clubtopscorer van Leipzig schoot van circa vijftien meter afstand het leer in de rechterbovenhoek. De Fransman maakte daarmee zijn zestiende doelpunt van het seizoen. Na een uur bracht Rose Malen binnen de lijnen in de hoop op een doorbraak.

Die doorbraak leek er even te komen toen de Nederlander in de 84ste minuut voor de 1-3 zorgde. Can fungeerde als aangever bij de treffer. Twee minuten later werd het doelpunt echter alweer weggepoetst, want Dani Olmo herstelde de voordelige marge van drie goals. De Spanjaard legde de bal voor zichzelf klaar na een pass van Nkunku en schoot van buiten het zestienmetergebied op fraaie wijze binnen: 1-4.