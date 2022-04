Karim Benzema neemt drie (!) strafschoppen: Real Madrid schrikt en juicht

Zaterdag, 2 april 2022

Real Madrid heeft zaterdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt in LaLiga. Op bezoek bij Celta de Vigo wist de ploeg van trainer Carlo Ancelotti slechts een minimale zege uit het vuur te slepen: 1-2. Karim Benzema mocht aanleggen voor drie strafschoppen, waarvan hij er twee benutte. De Koninklijke vergroot de voorsprong de voorsprong op naaste achtervolger Sevilla voorlopig tot twaalf punten. Zondag krijgt Sevilla in het Ramon Sánchez Pizjuán bezoek van nummer drie Barcelona, die vijftien punten minder heeft dan koploper Real Madrid maar nog twee wedstrijden tegoed heeft.

Benzema moest het verloren duel met Barcelona (0-4) wegens blessureleed noodgedwongen laten schieten, maar hij keerde tegen Celta weer terug in de punt van de aanval. Voorin werd de Fransman vergezeld door Marco Asensio en Vinícius Júnior. De Madrilenen hadden het niet makkelijk in de eerste helft, waarin Celta nog voor het verstrijken van het eerste kwartier tweemaal in de buurt van doelman Thibaut Courtois kwam. Iago Aspas zag een van richting veranderd schot naast het doel verdwijnen, terwijl een inzet van Denis Suárez gekeerd werd door Courtois. Toch pakte Real Madrid in de achttiende minuut de voorsprong.

Na een overtreding van Nolito binnen de zestien op Éder Militão twijfelde arbiter Pablo González Fuertes geen moment en kende hij de bezoekers een penalty toe. Benzema nam zijn verantwoordelijkheid en schoot raak door het midden: 0-1. Vijf minuten voor het rustsignaal dacht Celta op gelijke hoogte te komen. Uit een fraaie voorzet van Nolito leek Thiago Galhardo via de paal binnen te knikken. Aspas, die zich in buitenspelpositie begaf, raakte het leer niet maar hinderde Militão bij een poging om bij de bal te komen: doelpunt afgekeurd.

In de tweede helft vonden los Celestes alsnog de gelijkmaker. Nolito maakte zijn fout bij de tegentreffer goed door op aangeven van Javi Galán op koelbloedige wijze af te ronden: 1-1. In de 62ste minuut kwam Celta dicht bij de voorsprong, maar Joseph Aidoo kwam bij de tweede paal millimeters tekort om een voorzet van Aspas het gewenste vervolg te geven. Een minuut later kende González Fuentes aan de overzijde de tweede strafschop van de wedstrijd toe aan Real Madrid. Benzema hoopte zijn tweede aan te tekenen; zijn poging van elf meter werd echter gepareerd door doelman Matías Dituro.

Enkele minuten na zijn misser kreeg Benzema een herkansing. Ditmaal was het Kevin Vázquez die de fout maakte en Ferland Mendy vloerde. Benzema nam de penalty wederom en stuurde Dituro de verkeerde hoek in: 1-2. In het restant van de wedstrijd slaagde Real Madrid erin de voorsprong te verdedigen en de drie punten mee te nemen uit het Balaídos.