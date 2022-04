Ten Hag boos: ‘Bejegend door onze fans nota bene, ik vind dat niet kunnen’

Erik ten Hag is niet blij met de felle kritiek van supporters van Ajax aan het adres van Daley Blind. De afgelopen maanden roept een deel van de fans nadrukkelijk om een terugkeer van Nicolás Tagliafico in de basisopstelling, omdat het gebrek aan snelheid van Blind te vaak voor problemen zou zorgen aan de linkerkant. Volgens Ten Hag verdient de routinier van 32 jaar meer respect voor zijn verdiensten in de voetballerij.

Ten Hag werd op de persconferentie na de zege op FC Groningen (1-3) gevraagd naar het fluitconcert van supporters van Groningen richting Dusan Tadic. "Ik vond het niet goed wat de fans van Groningen deden", zei de oud-speler van de noorderlingen, die namens Ajax tot scoren kwam uit een strafschop. "Ik denk niet dat ik het fluitconcert heb verdiend. Ik ben heel erg teleurgesteld. Ik heb mensen gelukkig gemaakt hier en ze hebben goed aan me verdiend. Nooit, nooit vier ik een doelpunt tegen Groningen of Twente. Dit was erg slecht van de supporters en ik denk niet dat ik dit verdiend heb. Maar goed, het is hun keuze."

Ten Hag grijpt de vraag aan om een parallel te trekken met de recente kritiek van Ajacieden op Blind. "Dat is een mooi bruggetje, want je kunt hetzelfde zeggen over Ajax-supporters ten aanzien van Daley. Ik vind dat niet kunnen. Een speler die de club zó veel heeft gebracht, die het Nederlandse voetbal zó veel heeft gebracht... Ik denk dat op de Nederlandse velden geen speler loopt met het palmares van Daley Blind", stelt de trainer. "En die wordt dan zo bejegend en bekritiseerd, door zijn eigen fans nota bene. Ik vind dat ook niet kunnen. Dan hebben wij een les te leren. In het buitenland worden spelers met meer respect benaderd."