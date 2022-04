Drommel snoeihard aangepakt bij De Eretribune na rampzalige eerste helft

Zaterdag, 2 april 2022 om 19:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:53

Joël Drommel en PSV hebben zaterdagavond een rampzalige eerste helft beleefd op bezoek bij FC Twente. De doelman van PSV zag er op bezoek bij zijn voormalig werkgever tot twee keer toe niet goed uit. De eerste treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd. Tien minuten later was het alsnog raak en ging Drommel opnieuw niet vrijuit. Twente gaat bij rust met een riante 3-1 voorsprong aan de leiding en aan die stand is helemaal niks af te dingen.

FC Twente leek na vier minuten spelen al op voorsprong te komen, toen PSV-huurling Michal Sadílek een vrije trap vanaf de rechterkant van het veld scherp aansneed. Drommel kwam uit, maar bokste de bal uiterst onhandig tegen de inlopende Joshua Brenet aan. Serdar Gözübüyük keurde de treffer goed, maar werd teruggefloten door de VAR vanwege hands bij Brenet. "De onzekerheid die Drommel uitstraalt, straalt op iedereen af", aldus Arnold Bruggink bij De Eretribune. "Met name de hele verdediging. Ze krijgen gewoon veel te veel goals tegen. Als je het gevoel hebt dat alles verkeerd gaat, moet je zorgen dat je de schade heel erg beperkt houdt. Je moet het tempo eruit halen."

PSV is het tot nu toe helemaal kwijt in Enschede. Het staat ondertussen 2-0 voor FC Twente..??



?? ESPN

#? #twepsv pic.twitter.com/9ZprZXljZF — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2022

Drommel leek gered te zijn door de VAR, maar bracht zichzelf tien minuten later alsnog in de problemen. Ditmaal twijfelde hij bij een diepe bal van Michel Vlap op Dimitris Limnios, waarna Ricky van Wolfswinkel kon profiteren voor de openingstreffer. Ook bij de tweede Enschedese goal zag Drommel er niet goed uit. Van Wolfswinkel genoot een vrije doortocht richting het Eindhovense doel en schoot vlak langs de benen van de goalie, die geen antwoord had. "Je wordt toch knettergek als je zo'n weifelende keeper hebt", zegt Jan Joost van Gangelen. "Hij kan hem gewoon aannemen. Dit is toch een matig schot? Kun je een keeper wisselen halverwege de wedstrijd of maak je hem dan helemaal kapot?"

"Ik denk niet dat je dat kan doen", aldus Kees Kwakman. "Je hebt hem in de toekomst nodig als Mvogo weggaat. Hij overtuigt absoluut niet, je ziet het aan alles. Het is voor hem ook verschrikkelijk moeilijk. Voor hem is het verschrikkelijk en voor ons ook. Want we moeten elke keer zeggen dat hij ernaast zit. Ik kan er niks meer van maken. Bij de openingsgoal blijft hij staan in niemandsland." De rampavond werd compleet voor PSV, toen nog binnen het halfuur ook Olivier Boscagli hopeloos in de fout ging. De centrumverdediger leverde de bal zomaar in en zag Vlap na een voorzet van Daan Rots profiteren bij de tweede paal. De schade werd enigszins teruggebracht door Joey Veerman. De middenvelder werd bediend door Ibrahim Sangaré en schoot beheerst raak in de rechterhoek.