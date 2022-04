Tadic in zijn hart geraakt: ‘I continue in English: I did not deserve this'

Zaterdag, 2 april 2022 om 19:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:34

Dusan Tadic is teleurgesteld over de wijze waarop het publiek in Groningen reageerde nadat hij Ajax de 1-2 voorsprong bezorgde. Vanaf de penaltystip schoot de aanvaller raak en dat leidde tot een fluitconcert van de fans van FC Groningen. Tadic geeft na afloop in gesprek met ESPN te kennen ‘very disappointed’ te zijn, daar zijn voormalige werkgever nog altijd een belangrijke plek in zijn hart heeft. Ajax won de Eredivisie-wedstrijd uiteindelijk met 1-3.

Diep in blessuretijd van de eerste helft, die langer doorging dan arbiter Bas Nijhuis via de vierde official had laten aangeven, versierde Ajax bij een 1-1 tussenstand een penalty. Na de handsbal van Damil Dankerlui op een voorzet van Tadic floot Nijhuis aanvankelijk voor het rustsignaal, maar felle protesten en een VAR-ingreep brachten de arbiter naar de zijlijn. Daar zag Nijhuis dat Dankerlui met uitgestoken arm naar de bal ging: strafschop. Tadic schoot die beheerst rechtdoor: 1-2.

?????? ??????????-?????? Bas Nijhuis wordt teruggeroepen door de VAR en geeft @AFCAjax een strafschop: 1-2! pic.twitter.com/ZtSMacRf9g — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2022

“Ik denk dat het een penalty was”, reageert Tadic op het controversiële moment. “Maar ik vond het niet goed wat de fans van Groningen deden. Ik heb een geweldige tijd in Groningen gehad. Ik zeg altijd dat Ajax mijn droomclub is, maar Groningen en Twente zitten in mijn hart. Let me continue in English: I did not deserve this. Kijk, Groningen heeft veel geld aan mij verdiend. Bovendien heb ik daar een uitstekende tijd gehad, had ik daar altijd veel lol en hebben we samen de beste resultaten in de clubgeschiedenis behaald.”

"Ik denk niet dat ik het fluitconcert heb verdiend. Ik ben heel erg teleurgesteld. Ik heb mensen gelukkig gemaakt hier en ze hebben goed aan me verdiend. Nooit, nooit vier ik een doelpunt tegen Groningen of Twente. Dit was erg slecht van de supporters en ik denk niet dat ik dit verdiend heb. Maar goed, het is hun keuze”, aldus Tadic, die tussen juli 2010 en juli 2012 het shirt van Groningen droeg en in zijn eerste seizoen op een verdienstelijke vijfde plek eindigde in de Eredivisie.