Ajax heeft slechts twee letters nodig voor briljante reactie op tweet Groningen

Zaterdag, 2 april 2022 om 19:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:15

Ajax heeft zaterdag op zeer bondige wijze gereageerd op een tweet die FC Groningen donderdag publiceerde. In de aanloop naar het onderlinge duel tussen de twee clubs insinueerde Groningen dat Antony en Dusan Tadic toneelspelers zijn die eigenlijk in de Stadsschouwburg thuishoren. Nadat Ajax de wedstrijd heeft gewonnen, maakt de club gebruik van een recente aankondiging van Twitter.

Groningen waarschuwde donderdag voor werkzaamheden aan de ringweg en publiceerde een screenshot van Google Maps. Aan de ene kant werd de route naar de Stadsschouwburg gemarkeerd, terwijl de tweede route naar de Euroborg leidde. "Kijk maar wie jullie waar afzetten!”, luidde de tekst, waarmee Groningen veel lachers op de hand kreeg. Groningen tagde tevens Antony en Dusan Tadic, waarmee vermoedelijk werd verwezen naar het theater van de twee Ajacieden tijdens de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

Twitter kondigde vrijdag aan te werken aan een editknop voor tweets, een koerswijziging waar veel gebruikers lang op hebben gewacht. Ajax, dat zich aanvankelijk gedeisd hield na de tweet van Groningen, reageert nu op de tweet van Twitter door Groningen te cc'en. Overigens is het maar de vraag of de aankondiging van Twitter serieus te nemen valt, gezien het nieuws over de editknop op 1 april werd bekendgemaakt.