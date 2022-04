Afgebluft Ajax maakt nieuwe fout van Onana op miraculeuze wijze goed

Zaterdag, 2 april 2022 om 18:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:49

Ajax heeft zaterdag de volle buit in de wacht gesleept in de Euroborg. De Amsterdammers maakten tegen FC Groningen na de vroege tegentreffer van Jörgen Strand Larsen een aangeslagen indruk, maar kantelden de wedstrijd in blessuretijd van de eerste helft volledig. Davy Klaassen tikte de gelijkmaker binnen en Dusan Tadic versierde een strafschop, die hij zelf binnenschoot: 1-2. Groningen kwam daar niet meer van terug en Steven Berghuis besliste het in de 92ste minuut: 1-3. Koploper Ajax neemt een voorsprong van vijf punten op PSV, dat zaterdag op bezoek gaat bij FC Twente. Groningen blijft achter op de achtste plek.

Erik ten Hag moest in Groningen passen en meten om een opstelling te fabriceren. Lisandro Martínez was door een blessure afwezig en werd vervangen door Perr Schuurs. Edson Álvarez kwam vermoeid terug van wedstrijden met Mexico en Antony was geschorst, waardoor het middenveld bestond uit Davy Klaassen, Ryan Gravenberch en Mohammed Kudus. Berghuis verhuisde van de middenlinie naar de rechterflank. Aan de kant van Groningen ontbrak Tomas Suslov, die op de flank verdienstelijk vervangen werd door Paulos Abraham.

Groningen begon, aangemoedigd door het eigen publiek, vol enthousiasme aan het duel. Ajax kreeg weinig tijd en ruimte om te voetballen en kwam na twintig minuten op achterstand. Abraham bezorgde de bal na een lange rush aan Strand Larsen, die van vijftien meter niet twijfelde om uit te halen. De bal was niet in de uiterste hoek en leek houdbaar, maar André Onana tastte mis: 1-0. Ajax kwam ook daarna totaal niet onder de druk uit en werd veelvuldig gedwongen tot het spelen van de lange bal.

?????? ??????????-?????? Bas Nijhuis wordt teruggeroepen door de VAR en geeft @AFCAjax een strafschop: 1-2! pic.twitter.com/ZtSMacRf9g — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2022

Compleet uit het niets wisten de Amsterdammers de wedstrijd op slag van rust een volledig nieuw gezicht te geven. Tadic leverde een afgemeten voorzet af op Klaassen, die genadeloos raak schoot: 1-1. Diep in blessuretijd, die langer doorging dan Bas Nijhuis via de vierde official had laten aangeven, versierde Ajax vervolgens ook nog een penalty. Na de handsbal van Damil Dankerlui op een voorzet van Tadic floot Nijhuis aanvankelijk voor het rustsignaal, maar felle protesten en een VAR-ingreep brachten de arbiter naar de zijlijn. Daar zag Nijhuis dat Dankerlui met uitgestoken arm naar de bal ging: strafschop. Tadic schoot die beheerst rechtdoor: 1-2.

Na rust ging Groningen op zoek naar de gelijkmaker, maar mogelijkheden daartoe bleken schaars. Wel was er een vrije kopkans van dichtbij voor Strand Larsen, die Onana met de nodige moeite zag pareren. Aan de overzijde kreeg Berghuis de bal panklaar aangelegd op een meter of elf, waarna de vleugelspits over de bal heen maaide. Invaller Brian Brobbey had in blessuretijd een handig steekballetje in huis op Berghuis, die zo kon doorlopen en Peter Leeuwenburgh in de korte hoek verschalkte: 1-3.