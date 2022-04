Dubbelslag in oefenwedstrijd brengt Arne Slot niet op andere gedachten

Zaterdag, 2 april 2022 om 19:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:05

De opstelling van Feyenoord voor de thuiswedstrijd tegen Willem II in de Eredivisie is bekend. Arne Slot heeft voor het eerst sinds 5 maart (1-1 tegen FC Groningen) een basisplaats in petto voor Marcus Pedersen. Bryan Linssen moet het opnieuw stellen met een plek op de bank, ondanks zijn twee doelpunten in de oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-3) tijdens de interlandbreak. De wedstrijd tussen Feyenoord en Willem II begint om 21.00 uur in De Kuip.

Feyenoord kan niet beschikken over Lutsharel Geertruida, die vorige maand al verstek liet gaan bij Jong Oranje vanwege een bovenbeenblessure. Door de absentie van de rechtsback, en omdat de jeugdige vleugelverdediger Mimeirhel Benita kampt met een hersenschudding, is plaats voor de twintigjartige Sem Valk in de wedstrijdselectie. Pedersen neemt de plek van Geetruida op het veld in. Het was vooraf de vraag of Jens Toornstra bij de selectie zou zitten. De routinier was in de aanloop naar de wedstrijd ziek en daardoor een twijfelgeval: uiteindelijk blijkt hij niet bij de wedstrijdselectie te zitten.

Op de persconferentie van vrijdag werd wel duidelijk dat Tyrell Malacia en Luis Sinisterra inzetbaar zijn. De verdediger kon de wedstrijd van Oranje tegen Duitsland niet uitspelen vanwege een blessure aan zijn ribben, maar die bleek mee te vallen. Sinisterra had een druk programma met interlandverplichtingen in Zuid-Amerika, maar is fit. Zowel Malacia als Sinisterra staat aan de aftrap tegen Willem II.

Bij Willem II keert de twintigjarige Wesley Spieringhs na een lange afwezigheid terug in de wedstrijdselectie. De middenvelder raakte in september ernstig geblesseerd aan de knie en onderging een operatie. Hij speelde vorige week mee in een oefenwedstrijd tegen Jong PSV en is nu 'echt' terug. Kevin Hofland kan echter niet beschikken over het geblesseerde drietal Ringo Meerveld, Ulrik Jenssen en Thijs Oosting.

Opstelling Feyenoord: Marciano, Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Kökçü, Til, Nelson, Dessers, Sinisterra.

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Owusu, Dammers, Nelom, Köhn; Saddiki, Heerkens, Roemeratoe; Nunnely, Hornkamp, Kabangu.