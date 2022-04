Magistrale Eriksen zet Chelsea gigantisch voor schut op eigen veld

Zaterdag, 2 april 2022 om 17:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:17

Chelsea heeft zaterdagmiddag een ongenadig pak slaag gekregen in de Premier League. De ploeg van Thomas Tuchel werd in eigen huis van het veld geblazen door Brentford FC, dat met 1-4 zegevierde. Door de overwinningen van Liverpool (2-0) en Manchester City (0-2) bedraagt de achterstand op de nummers één en twee nu respectievelijk veertien en dertien punten. Christian Eriksen zorgde voor een gouden randje namens de bezoekers door tien minuten na rust de 1-2 tegen de touwen te schieten. Het is voor Chelsea de eerste competitienederlaag sinds 15 januari, toen werd verloren van Manchester City.

Chelsea - Brentford FC 1-4

De ploeg van Tuchel was in het eerste bedrijf de bovenliggende partij, al slaagde men er niet in het veldoverwicht tot uiting te brengen op het scorebord. Brentford hield, mede dankzij een puik optreden van doelman David Raya, stand en werd zelf via Ivan Toney in de elfde speelminuut gevaarlijk. Zijn kopbal van dichtbij ging echter rakelings over. De muur van the Bees werd vier minuten na rust alsnog geslecht. Het was Antonio Rüdiger die een waanzinnig afstandsschot in huis had en Chelsea daarmee de 1-0 voorsprong bezorgde. Binnen een tijdsbestek van vijf minuten kantelde de wedstrijd vervolgens volledig.

Twee minuten na de openingstreffer zorgde Vitaly Janelt voor de gelijkmaker. De middenvelder schoot op fraaie wijze binnen na een succesvolle steekpass van Bryan Mbeumo: 1-1. In de 54ste minuut pakte Brentford, dat minder balbezit had maar uiterst effectief was, de voorsprong. Na een snelle omschakeling legde Mbeumo de bal breed op Eriksen, die de tijd kreeg om een hoek te kiezen en op overtuigende wijze raak schoot: 1-2. De schade liep nog verder op voor the Blues, die na precies een uur spelen tegen een 1-3 achterstand aankeken. Wederom was Janelt trefzeker: 1-3. Hoewel Chelsea nadrukkelijk op zoek bleef gaan naar de aansluitingstreffer, werd die niet meer gevonden. Integendeel. Drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd werd de eindstand bepaald door invaller Yoane Wissa: 1-4.

Burnley - Manchester City 0-2

Met Wout Weghorst en Nathan Aké in de basis begonnen Burnley en City aan het treffen op Turf Moor. Al vroeg in het duel werd duidelijk dat er voor de thuisploeg weinig eer te behalen viel, daar de bal al na vijf minuten spelen in het net lag. Na een slimme pass van Rodri legde Raheem Sterling de bal op een presenteerblaadje voor Kevin De Bruyne, die niet aarzelde en verwoestend uithaalde in zijn jubileumwedstrijd: 0-1. De Belgische middenvelder stond voor de tweehonderdste keer aan de aftrap bij een Premier League-duel van City. Burnley kreeg het niet voor elkaar een vuist te maken tegen de ploeg van Josep Guardiola en moest halverwege de eerste helft de tweede tegentreffer slikken.

Na een vlotte combinatie aan de rechterkant van het veld tussen Sterling en De Bruyne schoot Ilkay Gündogan ineens raak. Doelman Nick Pope was volslagen kansloos, mede doordat ploeggenoot Kevin Long de bal voor zijn neus licht van richting veranderde. City domineerde nagenoeg de hele wedstrijd en kreeg mogelijkheden om de score in de tweede helft uit te bouwen. Gabriel Jesus was echter ongelukkig in de afronding en trof tien minuten voor tijd onder meer de linkerpaal. City neemt door de zege de koppositie weer over van Liverpool en heeft nu 73 punten uit 30 wedstrijden. Dinsdag neemt de ploeg van Guardiola het in eigen huis op tegen Atlético Madrid in de kwartfinale van de Champions League.

Leeds United - Southampton 1-1

Leeds United was in eigen huis tegen Southampton naarstig op zoek naar punten om verder van de degradatieplaatsen af te komen. Het was dan ook de thuisploeg die op voorsprong kwam via Jack Harrison. De Engelsman was attent nadat Southampton-keeper Fraser Forster een voorzet van Raphinha niet goed verwerkte. Southampton kwam even na rust op gelijke hoogte via een weergaloze vrije trap van James Ward-Prowse. De middenvelder is na David Beckham (18) de speler met de meeste rake vrije trappen in de Premier League (13). De Engelse vrijetrappenspecialist krulde de bal naast de muur in de rechterbovenhoek en liet Illan Meslier kansloos achter. In het restant van de wedstrijd kwamen beide ploegen niet meer tot scoren.

Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 2-1

Wolverhampton Wanderers ging flitsend van start in het eigen Molineux. Na balverlies van John McGinn speelde João Moutinho de bal naar Daniel Podence. Het schot van de aanvaller werd geblokt, net als het opvolgende schot van Fábio Silva. Vleugelverdediger Jonny was bij de derde poging van the Wolves wel succesvol met zijn afstandsschot en verschalkte Emiliano Martinez. Na wat kansen over en weer kwam Wolverhampton fortuinlijk op een dubbele voorsprong via een eigen doelpunt van de ingevallen Ashley Young. De Engelsman, die was ingevallen voor de met een blessure afgehaakte Lucas Digne, wilde een voorzet van Fernando Marçal wegwerken, maar schoot ongelukkig in eigen doel. Villa kwam via een penalty van Ollie Watkins vijf minuten voor tijd nog wel tot de aansluitingstreffer, maar kon de gelijkmaker niet produceren in het restant van de wedstrijd.