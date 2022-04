Cody Gakpo is niet fit en neemt plaats op zeer aanvallende bank bij PSV

Zaterdag, 2 april 2022 om 17:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:55

Roger Schmidt heeft de elf namen bekendgemaakt die zaterdagavond starten bij PSV in de uitwedstrijd tegen FC Twente. De coach was in afwachting van een aantal twijfelgevallen en kreeg overwegend goed nieuws, want bijna alle bekende namen verschijnen aan de aftrap. Cody Gakpo heeft dat niet gered. De aanvoerder van PSV is nog niet helemaal fit en zit op de bank, waardoor Joey Veerman van de linkerflank zal spelen. Serdar Gözübüyük blaast om 18.45 uur voor het startsignaal in de Grolsch Veste.

Roger Schmidt wist vrijdag op de persconferentie nog niet precies welke spelers hij ter beschikking zou hebben in Enschede. Ibrahim Sangaré, Cody Gakpo, Érick Gutiérrez en Jordan Teze waren onzeker, maar verschijnen allen aan de aftrap. André Ramalho maakt na een zware enkelblessure voor het eerst dit kalenderjaar zijn opwachting in de wedstrijdselectie. De Braziliaan begint op de bank en is opvallend genoeg de enige verdediger die daar zit: naast Ramalho zitten Gakpo, Noni Madueke, Maximiliano Romero, Marco van Ginkel, Richard Ledezma, Carlos Vinícius, Yorbe Vertessen en Bruma.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jordan Teze en Ibrahim Sangaré keerden met lichte blessures terug van de interlandperiode, terwijl Gakpo vrijdag pas voor het eerst deelnam aan de groepstraining. Gutiérrez kwam woensdagnacht nog de volledige wedstrijd tegen El Salvador (2-0 winst) in actie voor Mexico en keerde pas zaterdagochtend terug in Nederland. Daar zal gekeken worden of hij fit genoeg is om te spelen.

Opstelling PSV: Drommel; Mauro, Teze, Boscagli, Max; Gutiérrez, Sangaré; Doan, Götze, Veerman; Zahavi

Opstelling FC Twente: Unnerstall, Brenet, Pleguezuelo, Pröpper, Smal, Zerrouki, Sadílek, Vlap, Rots, Misidjan en Van Wolfswinkel