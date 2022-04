Fenerbahçe zet mede dankzij wonderschone treffer van afstand grote zege neer

Zaterdag, 2 april 2022 om 17:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:43

Fenerbahçe heeft zaterdagmiddag een klinkende overwinning geboekt in de Süper Lig. Op bezoek bij Kayserispor was de ploeg van trainer Ismail Kartal met maar liefst 0-4 te sterk. Het was de derde competitiezege op rij voor de Sari Kanaryalar, die voorlopig de tweede plek op de Turkse ranglijst bezetten; Kayserispor bezet de vijftiende positie.

Ferdi Kadioglu keerde na een maand blessureleed als invaller weer terug op het veld. Kartal gaf de voormalig middenvelder van NEC het laatste kwartier de kans om zich te laten zien. Mesut Özil zat niet bij de selectie. Aan de kant Kayserispor zat doelman Bilal Bayazit op de bank. De score in het Kadir Has Stadium werd geopend in de zestiende speelminuut, toen Miha Zajc op aangeven van Serdar Aziz en via de binnenkant van de linkerpaal binnenschoot: 0-1. Op slag van het rustsignaal kwam ook Diego Rossi tot scoren. In het zestienmetergebied nam de Uruguayaan de bal met de borst aan en schoot hij ineens uit de lucht door de benen van doelman Silviu Lung Jr.: 0-2.

In het tweede bedrijf zouden de bezoekers de voordelige marge verdubbelen. De mooiste treffer van de middag kwam van de voet van Irfan Kahveci. De middenvelder haalde van zeker 25 meter afstand uit en plaatst de bal in de linkerbovenhoek: 0-3. Het slotakkoord werd gespeeld in de 93ste minuut door Arda Güler. Laatstgenoemde schoot de 0-4 binnen op aangeven van Mert Hakan Yandas.