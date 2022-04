Mark Flekken zit hopeloos mis: Bayern wint met twaalf (!) spelers op veld

Zaterdag, 2 april 2022 om 17:33 • Laatste update: 18:50

Mark Flekken is zaterdagmiddag uiterst ongelukkig teruggekeerd onder de lat bij SC Freiburg. De doelman, die afgelopen week zijn eerste twee interlands voor Oranje speelde, maakte in de thuiswedstrijd twee cruciale fouten: 1-3 voor Bayern, dat opmerkelijk genoeg korte tijd met twaalf man op het veld stond: Corentin Tolisso stond nog op het veld toen zijn vervanger Niklas Süle zich eveneens binnen de lijnen begaf. Freiburg maakte fel protest bij scheidsrechter Christian Dingert en de wedstrijd lag minuten stil, maar werd 'gewoon' uitgespeeld. Het opmerkelijke incident krijgt vermoedelijk na afloop nog een staartje.

SC Freiburg - Bayern München 1-4

Bayern nam het initiatief stevig in handen en Freiburg liet zich achteruit dringen. Een echte kans leverde dat de sterrenploeg van Julian Nagelsmann echter niet op. Het openingsdoelpunt viel na een uur spelen dus uit een fout van Flekken. De keeper van Freiburg tastte volledig mis bij een scherp ingedraaide vrije trap van Joshua Kimmich en greep zo meters naast de bal, die ingekopt werd door de van een blessure herstelde Leon Goretzka: 0-1.

Vijf minuten later kwam Freiburg terug via Nils Petersen, die van veertien meter handig de verre hoek trof: 1-1. Bayern profiteerde vervolgens opnieuw van een persoonlijke fout bij Freiburg. Philipp Lienhart schatte een hoge bal volledig verkeerd in en liet Serge Gnabry vrij aannemen in het strafschopgebied: 1-2. Het werd nog erger voor de thuisploeg toen Flekken in de slotfase geen antwoord had op een houdbaar schot van achttien meter van Kingsley Coman: 1-3. Marzel Sabitzer kon in blessuretijd op aangeven van Gnabry simpel binnenschuiven: 1-4.

Bayer Leverkusen - Hertha BSC 2-1

Hertha boekte twee weken geleden tegen TSG Hoffenheim (3-0) de grootste overwinning van het seizoen, maar werd ditmaal meteen bij de strot gegrepen. Leverkusen bepaalde in de beginfase het tempo, zonder daarbij tot noemenswaardige kansen te komen. Bij de eerste echte mogelijkheid van het duel, na ruim een half uur spelen, was het wel meteen raak. Op aangeven van Moussa Diaby zorgde Lucas Alario voor de openingstreffer met een schot in de linkerbovenhoek.

Vijf minuten later was Karim Bellarabi verantwoordelijk voor een verdubbeling van de score. Opnieuw nam Diaby het voorbereidende werk voor zijn rekening, waarna Bellarabi doel trof: 2-0. Hertha deed voor rust nog iets terug na een knappe goal van Vladimír Darida, maar was in de tweede helft niet bij machte een resultaat aan het treffen over te houden. Mitchel Bakker begon in de basis en werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Daley Sinkgraven bleef negentig minuten op de bank

TSG Hoffenheim - VfL Bochum 1-2

Ondanks dat de thuisploeg aan het duel begon als favoriet was het Vfl Bochum dat sterk begon in de Rhein-Neckar-Arena. Bochum kwam in de eerste vijftien minuten maar liefst acht keer tot een schot op doel, maar moest tot de 28ste minuut wachten tot het doel trof: Japanner Takuma Asano brak de ban voor Bochum. Met een afstandsschot van David Raum kwam Hoffenheim op gelijke hoogte, maar die score blijft niet lang op het scorebord staan. Bochum kwam via de tweede treffer van Asano weer op voorsprong en gaf deze niet meer uit handen.

Arminia Bielefeld - VfL Stuttgart 1-1

In de degradatiekraker tussen Arminia en Stuttgart was de inzet voor beide ploegen afstand nemen van de onderste plekken in de Bundesliga. Stuttgart kwam het beste uit de startblokken en nam de leiding via een strafschop na een handsbal van Patrick Wimmer. Kalajdzic wist wel raad met de buitenkans. Bielefeld wist in eigen huis weinig klaar te spelen tegen Stuttgart maar bracht toch de stand gelijk via een doelpunt van Florian Krüger, die de bal van dichtbij kon binnentikken.