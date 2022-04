Liverpool overleeft uiterst moeizame strijd en zet Man City op scherp

Zaterdag, 2 april 2022 om 15:30 • Laatste update: 15:52

Liverpool heeft zaterdagmiddag op het eigen Anfield afgerekend met Watford. The Reds speelden niet geweldig, maar haalden toch tamelijk eenvoudig de punten binnen: 2-0. Liverpool katapulteert zichzelf met de overwinning naar de kop van de Premier League, met twee punten voorsprong op achtervolger Manchester City. The Citizens komen later op de dag nog wel in actie, op bezoek bij het Burnley van Wout Weghorst. Watford wordt met de nederlaag nog dieper in de degradatiezorgen gedrukt. De ploeg heeft drie punten minder dan het virtueel veilig Everton en heeft maar liefst drie wedstrijden meer gespeeld.

Jürgen Klopp koos in de verdediging voor de gebruikelijk namen, behoudens Joe Gomez. De Engelsman speelde aangezien vaste rechtsback Trent Alexander-Arnold pas net is teruggekeerd van een blessure. Op het middenveld kreeg Curtis Jones de kans van Klopp naast captain Jordan Henderson en Thiago Alcántara. Het aanvallende trio bestond uit Mohamed Salah, Roberto Firmino en Diogo Jota. Sadio Mané begon dus op de bank, wat Klopp toeschreef aan de internationale wedstrijden.

De beslissing in de wedstrijd ????? Fabinho schiet vanaf 11 meter de 2-0 binnen nadat Diogo Jota heel overduidelijk wordt neergehaald ??#ZiggoSport #PremierLeague #LIVWAT pic.twitter.com/8wSYeDjbNv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 2, 2022

Liverpool begon stroef, maakte veel passfouten en nam weinig initiatief. Het was dan ook Watford met de eerste grote kans. Juraj Kucka werd op Alisson Becker afgestuurd door João Pedro, maar de middenvelder produceerde een schuiver die knap werd gepareerd door de Braziliaan. Een halve minuut later was het aan de andere kant wel raak. Joe Gomez werd op de vleugel aangespeeld door Henderson en speelde de bal met precisie op het hoofd van Diogo Jota, die daarmee de openingstreffer binnenkopte. Een kwartier later leek Liverpool op 2-0 te komen toen een afstandsschot van Andy Robertson na een afgezwaaide corner via een Liverpool been terecht kwam bij Diogo Jota. De Portugees zag zijn kans schoon om een tweede treffer te maken, maar stuitte op een alerte Ben Foster.

In de tweede helft kwam Liverpool bijna direct tot scoren, nadat Gomez een wederom puntgave voorzet in de benen had. De bal werd echter op het laatste moment weggekopt door Christian Kabasele, waardoor Robertson niet bij voorzet kon komen. Tien minuten later kreeg Watford een levensgrote kans om op gelijke hoogte te komen. Hernandez werd aangespeeld door Sarr en probeerde de bal om Alisson heen te krullen. Zijn schot ging echter millimeters naast de paal. Vijf minuten voor tijd kwam de verlossing voor Liverpool in de vorm van een strafschop. Kucka bracht Jota bij een hoekschop van Henderson met een soort rugbytackle naar de grond. De wedstrijd werd doorgespeeld totdat de VAR scheidsrechter Stuart Atwell maande naar de kant te komen om het moment te bekijken. Atwell twijfelde geen moment en wees naar de stip. De toegewezen strafschop werd onberispelijk binnengeschoten door Fabinho, die daarmee de zege veilig stelde voor Liverpool.