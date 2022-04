Luuk de Jong moet voor hem beladen kraker tegen Sevilla missen

Zaterdag, 2 april 2022 om 15:01 • Laatste update: 15:03

Barcelona kan zondag in de topper tegen Sevilla geen beroep doen op de Luuk de Jong, zo meldt de club via hun eigen kanalen. De spits die dit seizoen door Sevilla verhuurd is aan Barcelona is positief getest op het coronavirus. De Jong zal de kraker tegen zijn eigen broodheer dus aan zich voorbij moeten laten gaan en vanuit huis zijn ploeggenoten aanmoedigen.

De 31-jarige De Jong verkeert ‘in goede gezondheid’, meldt Barcelona. De Nederlander wordt dit seizoen voornamelijk als pinchhitter ingezet bij de Catalanen en hoefde toch al niet op veel speeltijd te rekenen. Na de komst van Xavi eind oktober leek zijn rol in het Camp Nou al totaal uitgespeeld, maar de vele blessures noopten de oud-middenvelder om De Jong begin januari toch op te stellen. Tegen alle verwachtingen in bekroonde de aanvaller vervolgens drie basisplaatsen met drie doelpunten, waarmee De Jong plots weer serieus genomen werd. De laatste zes duels mocht de ex-PSV'er echter slechts twee keer kort invallen. In totaal staat hij op 6 goals in 22 duels voor Barça, waarvan 10 keer als basisspeler.

Xavi prees De Jong twee maanden geleden wel om zijn werkhouding: “Als je hem ziet trainen is het geen verrassing", doelt Xavi op het aandeel van De Jong in de resultaten van Barcelona. "Zijn inzet, vastberadenheid en overtuiging zijn bewonderenswaardig. Hij werkt beestachtig hard op de trainingen. Hij is er altijd. En dat geldt ook voor de wedstrijden: als we hem nodig hebben, staat hij er." Ondanks de uitspraken van Xavi lijkt Barcelona niet happig op een langer verblijf van De Jong bij de club.

Mundo Deportivo maakte donderdag bekend dat De Jong van de clubleiding te horen heeft gekregen dat ze zijn huurperiode niet gaan verlengen na dit seizoen. Volgens de krant stelt ook Sevilla na dit seizoen geen prijs op zijn afwezigheid, waardoor een transfer naar PSV in het verschiet lijkt te liggen voor De Jong. De Nederlander kwam al eerder uit voor PSV en was enorm succesvol met 112 doelpunten en 56 assists in 204 wedstrijden voor de Eindhovenaren.

Zondagavond speelt Barcelona in het eigen Camp Nou tegen Sevilla. De ploeg uit Catelonië staat met 54 punten derde op de ranglijst in LaLiga, 3 punten achter Sevilla dat met 57 punten op de tweede plaats staat. Barcelona heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan de Andalusiërs. Bij een overwinning klimt Barcelona over Sevilla heen. Los azulgranas hebben nog altijd een sprankje hoop op de titel, nadat de 0-4 overwinning op Real Madrid ze op 12 punten van de koploper zette. Er zijn nog tien duels te gaan voor Barça