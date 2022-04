Heitinga genadeloos voor Ihattaren: ‘Geen excuusmentaliteit. Graag of niet’

Zaterdag, 2 april 2022 om 14:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:22

John Heitinga is tevreden met het debuut van Mohamed Ihattaren bij Jong Ajax, maar verkeert allesbehalve in jubelstemming over de twintigjarige middenvelder. Heitinga prijst Ihattaren weliswaar voor zijn werk tot nu toe, maar de coach van de Amsterdamse beloften benadrukt in gesprek met de NOS vooral dat hij 'nog een lange weg te gaan heeft'. "We weten dat hij goed kan voetballen, maar nu moet hij fit worden zodat hij het verschil kan maken", aldus Heitinga.

Heitinga krijgt de vraag waar Ihattaren na zijn debuut tegen NAC Breda (0-0) aan moet werken. "Ik denk dat heel belangrijk is dat je geen excuusmentaliteit hebt, maar dat je een professional bent", klinkt het keihard. "Mo is nog hartstikke jong... het is aan hem, hij moet het doen. Het is graag of niet. Hij wil op Champions League-niveau voetballen, maar dan moet hij fit zijn. Hij is er zelf verantwoordelijk voor of hij de draad oppakt. Dat noem je discipline. Nu is het aan hem of hij aanhaakt."

Ihattaren maakte vrijdagavond voor het eerst sinds 24 april 2021 (PSV - FC Groningen) minuten in een officiële wedstrijd. De huurling van Juventus mocht bij Jong Ajax na iets meer dan een uur spelen invallen tegen NAC en maakte een gretige indruk. Hij kreeg twee goede schietkansen, die beide geblokt werden. Heitinga is niet ontevreden, maar vindt dat Ihattaren had mogen scoren toen hij in de eindfase een op een met doelman Nick Olij kwam "Je ziet hoe hard jongens werken, maar dat was dé kans, ook om vlak voor tijd reclame te maken voor zichzelf", aldus de oud-verdediger.

"Maar ik denk dat het voor Mo na een jaar niet gespeeld te hebben mooi is dat hij hier staat", weet Heitinga, die Ihattaren op scherp lijkt te willen zetten. "We hebben allemaal gezien hoe hij hier is binnengekomen, ik ben blij voor hem dat hij hier nu staat, maar het is nog steeds een lange weg. Hij moet nu ritme op gaan doen en fit zijn, zodat hij het verschil kan maken. Maar goed, er is nog een lange weg te gaan."

De uitlatingen van Heitinga doen denken aan die van Erik ten Hag drie weken geleden. De coach van Ajax 1 stelde zich toen eveneens hard op voor Ihattaren. "Hij moet nog opgetraind worden bij Jong Ajax", aldus Ten Hag op vrijdag 12 maart voorafgaand aan de wedstrijd tegen SC Cambuur (2-3). "Hij is fysiek nog niet dusdanig dat hij al kan aansluiten bij de groep. Als je niet kan rennen, dan houdt alles op. Daarmee bedoel ik rennen op Eredivisie- of op Champions League-niveau. Dan wordt gevraagd dat je meters op hoge snelheid en intensiteit kunt maken. Als je dat niet kunt, houdt alles op. Het hangt van hem af hoe snel dat gaat."