Guardiola spreekt buitengewoon lovend over Ten Hag, tot die ene vraag

Zaterdag, 2 april 2022 om 13:16 • Jeroen van Poppel

Josep Guardiola heeft zich op de persconferentie van Manchester City uitgebreid en zeer lovend uitgelaten over Erik ten Hag. De manager van the Citizens werkte eerder samen met Ten Hag bij Bayern München, is groot voorstander van zijn voetbalfilosofie, en heeft ook op menselijk vlak een uitstekende band met de coach van Ajax. "Hij is een ongelooflijk mens", aldus Guardiola.

De Engelse pers stelt meer en meer vragen over Ten Hag, nu de belangstelling van Manchester United nadrukkelijk aanzwelt. Guardiola kan uit eigen ervaring vertellen over de trainer van Ajax, die tussen 2013 en 2015 het tweede elftal van Bayern leidde, toen Guardiola de scepter zwaaide in München. "We spraken elkaar vrij regelmatig", zegt de Catalaan. "Ik was verbaasd over hoe nederig en goed hij is. Daarvoor hoef je alleen maar naar het Ajax van de laatste jaren te kijken: dat was een genot om naar te kijken in vele, vele dingen."

Leermeester Pep Guardiola beveelt leerling Erik ten Hag aan bij Man United ?? — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2022

"Niet alleen het jaar dat ze de halve finale van de Champions League haalden", vervolgt Guardiola. "In voetbal gaat het nou eenmaal om kleine details, zo gaat het soms, maar anders hadden ze gewoon de finale gehaald." Guardiola noemt het spel dat Ajax twee weken geleden op de mat legde tegen Benfica (0-1) verlies 'exceptioneel'. "Een ploeg kan ik weet niet hoeveel, twintig, dertig overwinningen hebben, maar je kunt altijd een of twee duels verliezen."

Guardiola vindt dat de kwaliteiten van Ten Hag voor zichzelf spreken. "Kijk maar eens naar de teams van Ten Hag. Om een manager te definiëren moet je lange tijd naar zijn teams kijken en vaststellen: 'Oké, dit is het team en deze manager laat ze dit spel spelen'. En daar is geen twijfel over mogelijk. De relatie die wij twee hadden was ongelooflijk goed. En als we praatten over voetbal in het tweede elftal, de spelers, of wat dan ook, het was altijd uitzonderlijk prettig."

Guardiola en Ten Hag maakten op 27 juni 2013 voor het eerst kennis bij Bayern.

De grote vraag is of Ten Hag een overgang naar Manchester United aan zou kunnen. Guardiola, tot dat moment zeer lovend, weet dat niet zeker. "Niemand weet het", zegt hij. "Als ik honderd procent zeker zou zijn, zou ik Man United bellen en tegen die mensen zeggen dat ze hem moeten nemen. Maar ik weet het niet. Dus niemand weet het. Toen ik hier aankwam bij City wist ik het niet, niemand weet het. Hij gaat het proberen en hij is een goede manager, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar in het verleden zijn andere managers na Sir Alex Ferguson vertrokken. We kunnen niet zeggen dat David Moyes geen goede manager is. Louis van Gaal, Jose Mourinho, of op dit moment Ralf Rangnick... Dus ik denk dat alle managers die bij United zijn geweest uitstekend zijn. Dat kunnen we niet ontkennen."