Barcelona gaat fors bedrag ophalen voor laatste vrije stukje op tenue

Zaterdag, 2 april 2022 om 12:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:42

Barcelona haalde met Spotify de grootste sponsorovereenkomst uit de clubgeschiedenis binnen en staat op het punt om een nieuwe commerciële deal te sluiten. Barça voert nadrukkelijk gesprekken met Turkish Airlines om vanaf volgend seizoen de mouwsponsor van de club te worden. De club hoopt daarmee 10 tot 15 miljoen euro per jaar op te halen.

Joan Laporta zei onlangs tegen RAC1 dat er diverse aanbiedingen zijn binnengekomen. Volgens Mundo Deportivo is Turkish Airlines daarvan het meest concreet. De nationale vliegmaatschappij van Turkije was tussen 2010 en 2012 - de laatste twee jaar van Laporta's eerste termijn als preses van Barça - ook al partner van de club. Turkish Airlines is in eigen land verbonden aan onder meer Galatasaray, Trabzonspor en Bursaspor en is ook partner van het Argentijnse River Plate.

Barcelona wist voor het huidige seizoen geen mouwsponsor te strikken, nadat Beko afgelopen zomer besloot om het lucratieve sponsorcontract met Barça niet te verlengen. De Turkse consumentenelektronicafabrikant, bekend van onder meer wasmachines, betaalde drie seizoenen lang liefst 19 miljoen euro aan de Catananen. Daarbij was overigens ook de sponsoring van de trainingskleding inbegrepen. Dat deel van de samenwerking werd afgelopen zomer wel verlengd, maar Beko en Barcelona lijken nu definitief te breken.

De gigantische schuldenlast van Barcelona noopt Joan Laporta om alles te zetten op het binnenhalen van inkomsten. De president nam onlangs het gevoelige besluit de naam van het stadion te verkopen - volgend seizoen het Spotify Camp Nou - en het bekende muziekplatform neemt ook de meest prominente sponsorplek op het shirt in. Komende zomer zal Spotify het Japanse Rakuten aflossen als hoofdsponsor, een overeenkomst waar Barcelona in vier jaar naar verluidt 280 miljoen euro aan zal verdienen.

Lange tijd was het ondenkbaar voor Barcelona om een shirtsponsor te nemen. Tot 2007 speelde de Spaanse grootmacht in een sponsorloos tenue. Vanaf dat jaar maakte Barça een warm gebaar aan Unicef, dat vier jaar lang gratis op de voorkant van het shirt mocht staan. In 2011 werd Unicef vervangen door Qatar Airways, dat daarvoor fors betaalde. Vanaf komend seizoen komt er overigens wederom een goed doel op het shirt: het logo van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, verschijnt dan op de achterkant. Barça doneert tot 2026 jaarlijks 400.000 euro aan de organisatie.