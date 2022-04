Rangnick sneert terug naar ‘naïeve’ Van Gaal: ‘Dat had hij kunnen weten’

Zaterdag, 2 april 2022 om 11:18 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:24

Ralf Rangnick kan zich niet vinden in het advies van Louis van Gaal voor Erik ten Hag. De bondscoach van het Nederlands elftal raadde Ten Hag begin deze week om over te stappen naar Manchester United, omdat 'hij moest kiezen voor een voetbalclub en niet voor een commerciële club'. Huidig United-trainer Rangnick reageert vol verbazing op de woorden van Van Gaal, en vraagt zich hardop af waarom de zeventigjarige oefenmeester in 2014 zélf koos voor een dienstverband bij de Engelse grootmacht.

Van Gaal werd afgelopen maandag op de persconferentie in de aanloop naar Nederland - Duitsland (1-1) gevraagd naar of hij Erik ten Hag een 'transfer' naar Manchester zou adviseren. De bondscoach noemde Ten Hag 'een geweldige coach', maar raadde hem zijn ex-werkgever met klem af. "Je kunt beter gaan naar een voetbalclub", zei Van Gaal. "Manchester United is een commerciële club. Ten Hag moet kiezen voor een voetbal;cub en niet voor een commerciële club."

Tijdens de persconferentie daags voor het duel met Leicester City wordt Rangnick gevraagd naar de opmerking van Van Gaal, waarop de Duitser een helder antwoord heeft. "Ik denk dat in het voetbal wereldwijd, en zeker in de Premier League, waar elk rijk persoon of bedrijf een club kan kopen, een commercieel bedrijf is. Dat is een feit. Maar het enige wat ik kan je vertellen van de afgelopen vier maanden is dat dit een club is met een enorme traditie en met een hechte band met de fans, de stad en de regio. Ik zie daar niets negatiefs in. Als dit gericht was naar iets anders binnen de club, dan weet ik dat niet."

Rangnick zet vervolgens openlijk zijn twijfels bij de beslissing van Van Gaal om in 2014 te kiezen voor een avontuur bij United. "Louis is een ervaren coach, en als hij deze mening heeft, had hij dat van tevoren kunnen weten", is het oordeel. Van Gaal stond tot 2016 aan het roer in Manchester, voordat hij ontslagen werd vanwege de tegenvallende resultaten. De oefenmeester wist vlak voor zijn congé nog wel de FA Cup te winnen.

Manchester United zou in april definitief een knoop willen doorhakken in de zoektocht naar een nieuwe manager. Rangnick, interim-manager na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer, ruimt na dit seizoen het veld en gaat in een adviserende rol aan de slag. Ten Hag sprak al met de club, wat Sky Sports afdeed als 'een positief gesprek'. Volgens de sportzendergroep vroeg United al naar de afkoopsom voor Ten Hag, die volgens De Telegraaf ruim twee miljoen euro bedraagt.