‘Mo Ihattaren heeft echt de mentaliteit om gas te kunnen geven’

Zaterdag, 2 april 2022 om 09:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:44

Kevin Hofland wist al snel dat Mohamed Ihattaren een speciaal talent was. De trainer van Willem II was tussen 2014 en 2018 werkzaam in de jeugd bij PSV, waar hij met de huidig middenvelder van Ajax werkte. Hofland zag Ihattaren in iedere leeftijdscategorie uitblinken, maar durft niet met zekerheid te zeggen of hij in Amsterdam weer uit een persoonlijk dal zal kruipen. "Mo heeft wel de mentaliteit om echt gas te geven."

Ihattaren maakte vrijdagavond voor het eerst sinds 24 april 2021 (PSV - FC Groningen) minuten in een officiële wedstrijd. Het twintigjarige talent mocht bij Jong Ajax na iets meer dan een uur spelen invallen tegen NAC Breda (0-0) en maakte een gretige indruk. Daarmee kwam er een eind aan een roerige periode voor Ihattaren. Na een conflict met voormalig trainer Roger Schmidt vertrok de linkspoot afgelopen zomer naar Juventus, dat hem direct aan Sampdoria verhuurde. Ihattaren speelde er geen minuut en zijn eigenlijke werkgever ging al gauw op zoek naar een oplossing. Die werd afgelopen winter gevonden: Ajax besloot Ihattaren tot en met 31 december 2022 te huren, met optie tot koop.

De situatie laat Hofland niet koud. "Het doet me wel iets hoe hij afgegleden is", geeft de voormalig jeugdcoach van Ihattaren toe in gesprek met De Telegraaf. Hofland ziet in collega-trainer Erik ten Hag wel de juiste man om de carriière van zijn ex-pupil weer leven in te blazen. "Dit zijn de types waar ik echt uitdaging in zie en waarvan ik voor tachtig procent zeker weet dat ik ze weer op het pad ga krijgen. Ik hoop dat dat nu bij Ajax gaat lukken. Ik denk dat Ten Hag daar een goede in is. Mo was in de jeugd van PSV zo verschrikkelijk goed. Hij werd altijd eerder doorgeschoven en blonk ook in het hogere elftal weer uit."

Toch spreekt Hofland van een grillige mentaliteit bij Ihattaren, wat de trainer van Willem II doet twijfelen over zijn slagingskansen. "Ik heb hem ook gehad toen hij vanuit een hoger elftal werd teruggezet. Toen heeft hij wel te horen gekregen hoe wij erover dachten en dat heeft hem toen wel geholpen. Mo heeft superveel talent en ik moet zeggen dat hij ook echt de mentaliteit heeft om gas te kunnen geven. Maar ergens is er iets gebeurd, waardoor hij dat talent niet kan laten zien. Voetbal op dit niveau is natuurlijk wel keihard. Je kunt niet iemand non-stop zijn handje vasthouden. Op een gegeven moment zal hij het toch echt zelf moet laten zien.”