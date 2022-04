‘Apotheker’ van Feyenoord verrast zichzelf: ‘Dat zou ik een hele eer vinden’

Zaterdag, 2 april 2022 om 09:26 • Tom Rofekamp

Gernot Trauner geniet met volle teugen bij Feyenoord. De dertigjarige verdediger, die afgelopen zomer van LASK Linz naar Rotterdam kwam, vocht zich in zijn debuutseizoen aan kop in het spelersklassement van het Algemeen Dagblad, ter ere waarvan hij een grootschalig interview kreeg met de krant. Trauner zegt daarin ook zelf verrast te zijn over zijn succes, al was de Oostenrijker al wel degelijk overtuigd van zijn eigen kunnen.

Feyenoord telde in juli 2021 één miljoen euro neer voor Trauner. Rondom het aantrekken van de stopper ontstond volop twijfel: was een verdediger van Linz het ontbrekende puzzelstukje voor de Rotterdamse defensie? Met Trauner vocht Feyenoord zich in ieder geval naar een huidige derde plek op de ranglijst van de Eredivisie; ook is de selectie van trainer Arne Slot nog altijd in de race voor de Conference League. "Ik ben zelf ook wel een beetje verrast hoe snel dat is gegaan", geeft de verdediger toe.

Wel was Trauner overtuigd dat hij over de kwaliteiten beschikte om te slagen in Rotterdam. "Dit is wel het niveau dat ik de laatste jaren haalde in Oostenrijk. Met de jaren kwam de stabiliteit." De vijfvoudig Oostenrijks international kon daardoor ook kiezen voor een overstap naar elders, maar had het moeilijk met het verlaten van zijn thuisland. "Er waren wel wat mogelijkheden, ook richting de Duitse Bundesliga. Dit was het juiste moment. Ik heb wel een paar jaar nodig gehad om het niveau te halen waar ik mee verder kon. Maar ik vond het ook gewoon moeilijk om de streek waar ik was opgegroeid te verlaten. Ik heb er altijd gewoond en gevoetbald, het is mijn thuis. Dat achter me laten, dat was een hele stap."

'De voetballende apotheker' - de liefkozende bijnaam voor Trauner van de Feyenoord-aanhang - raakte al snel op zijn plek in Rotterdam. "Deze competitie en het type voetbal dat hier gespeeld wordt, passen goed bij mij. En dat geldt zeker ook voor de club Feyenoord." Bovendien waagt de familie van Trauner zich nogal eens aan culturele uitstapjes: "We hebben een abonnement op Diergaarde Blijdorp. We waren in Madurodam in Den Haag. Soms gaan we naar het strand van Hoek van Holland, we waren in Scheveningen. Plaswijckpark in Rotterdam. Zolang de kinderen er zich maar kunnen vermaken."

Trauner kan er nog relatief ongezien blijven, zo vertelt hij. Wie weet wat een eventuele finale van de Conference League met zijn beroemdheid kan doen: het is iets waar de verdediger hardop over durft te dromen. "Het is niet onmogelijk, zeker niet. Maar dan moet alles meezitten de komende weken." Over de strijd in de top van de Eredivisie leeft Trauner daarnaast compleet 'in het nu'. "Ik ben realistisch, naar plek twee moeten we niet kijken. We moeten FC Twente en AZ op afstand houden."

Als alles volgens plan verloopt, zou Trauner grote kans maken om tot Speler van het jaar verkozen te worden in het klassement van het Algemeen Dagblad. De Feyenoorder staat momenteel stevig bovenaan de ranglijst. "Dat zou ik een hele eer vinden", bekent Trauner. "De meest constante speler in de Eredivisie. Maar er kan nog veel gebeuren, dit seizoen is voorlopig nog niet afgelopen", besluit hij.