Kieft maakt alvast keuze voor Van Gaal: ‘Zo goed heeft hij nog nooit gespeeld’

Zaterdag, 2 april 2022 om 07:53 • Tom Rofekamp

Wim Kieft is onder de indruk geraakt van Steven Bergwijn in de afgelopen interlandperiode. De columinst van De Telegraaf zag de 24-jarige aanvaller van Tottenham Hotspur excelleren in de vriendschappelijke duels tegen Denemarken (4-2 winst) en Duitsland (1-1) en geeft hem de voorkeur boven Donyell Malen als aanvalspartner van Memphis Depay. Kieft waarschuwt tevens dat laatstgenoemde moet waken voor zijn perspectief op speeltijd bij Barcelona, ondanks dat hij onbetwiste basisspeler lijkt bij het Nederlands elftal.

Bergwijn begon in het duel met de Denen als basisspeler en nam twee doelpunten voor zijn rekening; tegen Duitsland schoot hij als invaller de 1-1 tegen de touwen. "Je ziet wat vertrouwen met een spits doet", refereert Kieft, "want zo goed als hij onder Van Gaal speelt zo goed heeft hij nog nooit gespeeld." De oud-international zag tevens een uitstekende wisselwerking met collega-aanvaller Depay. "Ze voelen elkaar ook prima aan en wisselen diepgang in hun spel en in de bal komen op de juiste momenten af."

Minder overtuigd was Kieft van Malen, die tegen Denemarken mocht invallen en tegen Duitsland de basisplek van Bergwijn ondernam. "Met hem had Depay een mindere klik", schrijft Kieft. "Weliswaar heeft Malen diepte in zijn spel, hij speelde zonder enig vertrouwen. Je zag hem twijfelen in balbezit, richting het doel ging hij nadenken, verloor het overzicht en koos te veel voor eigen succes. Op het egoïstische af."

"Malen bewees zichzelf geen dienst", luidt Kiefts conclusie. De columnist twijfelt niet over de basisplaats van Depay in de voorhoede van het Nederlands elftal, maar geeft 77-voudig international (39 goals) toch een waarschuwing mee. "Onze beste aanvaller zal niet zomaar terugkeren in de basis bij Barcelona. Onder Xavi valt het elftal in elkaar en als ook Ansu Fati terugkeert dan wordt het heel moeilijk voor Depay. Met vijf minuten invallen kan je geen ritme opbouwen. Lukt het niet bij Barcelona dan zal Depay met het oog op het WK misschien naar elders moeten vertrekken."