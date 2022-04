FIFA verrast met speelschema WK: Nederland speelt openingswedstrijd

Zaterdag, 2 april 2022 om 07:10 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:15

De FIFA heeft voor verbaasde gezichten gezorgd bij het bekendmaken van het speelschema voor het WK in Qatar. In plaats van dat gastland Qatar het toernooi opent tegen Ecuador, is Nederland - Senegal als eerste duel aangewezen. Op 21 november om 11.00 uur Nederlandse tijd trapt Oranje af in het Al Thumama Stadium in Doha. Qatar - Ecuador staat om 17.00 Nederlandse tijd op het programma, waardoor het onduidelijk is wanneer de openingsceremonie zal plaatsvinden.

Tot en met 2002 opende de titelverdediger traditiegetrouw het WK. Sinds 2006 speelt het gastland de openingswedstrijd. Dat zou in dit geval Qatar - Ecuador zijn, gevormd uit de eerste twee landen in Groep A. De FIFA kiest echter voor land drie en vier uit dezelfde groep, waardoor de eer Senegal en Nederland toekomt. Het is voor het eerst dat het Nederlands elftal de openingswedstrijd op een mondiaal eindtoernooi speelt.

De kans bestaat dat de openingsceremonie van het WK nu pas bij het derde duel van het WK plaatsvindt. Voordat Qatar om 17.00 aftrapt tegen Ecuador in het Al Bayt Stadium in Al Khor, begint Engeland (Groep B) om 16.00 in het Khalifa International Stadium (Al Rayyan) tegen Iran. Het wedstrijdschema van de openingsdag wordt gecompleteerd met het treffen tussen de Verenigde Staten en de winnaar van de Europese play-offs (22.00 uur).

Na het openingsduel in Doha speelt het Nederlands elftal op 25 november om 17.00 Nederlandse tijd tegen Ecuador in het Khalifa International Stadium. Gastland Qatar is op 29 november om 16.00 de tegenstander in het laatste duel in de groepsfase, dat wordt afgewerkt in het Al Bayt Stadium.

Speelschema Groep A:

21 november 2022

11.00 uur: Senegal - Nederland (Al Thunama Stadium)

17.00 uur: Qatar - Ecuador (Al Bayt Stadium)

25 november 2022

14.00 uur: Qatar - Senegal (Al Thunama Stadium)

17.00 uur: Nederland - Ecuador (Khalifa International Stadium)

29 november 2022

16.00 uur: Ecuador - Senegal (Khalifa International Stadium)

16.00 uur: Nederland - Qatar (Al Bayt Stadium)