Hans Kraay junior licht tekenend moment uit voor ‘kamikaze’ Ihattaren

Vrijdag, 1 april 2022 om 23:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:54

Hans Kraay junior reageert enthousiast op de rentree van Mohamed Ihattaren als voetballer. De Keuken Kampioen Divisie-analist van ESPN zag hoe de erg gretig ogende Ihattaren vrijdag na 342 dagen weer een wedstrijd speelde, door als invaller te debuteren voor Jong Ajax in duel met NAC Breda (0-0). "Bij tijd en wijle zag je toch weer wat hij heeft, wat voor potentie hij heeft", zegt Kraay junior over het half uur dat Ihattaren speelde.

Ihattaren begon begin februari met flink wat overgewicht aan zijn avontuur bij Ajax, dat de nummer 10 huurt van Juventus. Ihattaren werd door Jong Ajax-trainer John Heitinga fit genoeg bevonden voor dertig speelminuten, toch ziet Kraay junior dat er nog werk aan de winkel is voor de voormalig PSV'er. "Hij is nog niet topfit, dat weet iedereen, dat zie je ook nog een beetje", aldus Kraay junior, die hem dat niet kwalijk neemt. "Hij zit weer een beetje op voetballen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ihattaren liet hier en daar zijn klasse zien, zag ook Kraay junior. "Zonder dat het er echt uitkwam, zonder dat het echt flitsend was, zonder dat het een grootse invalbeurt werd, vond ik het gewoon leuk om te zien", aldus de analist. Ihattaren speelde kort na zijn entree in de as in bij Kristian Hlynsson, die terugkaatste. "Dit is echt Ihattaren: inspelen, doorbewegen, naar binnen komen en dan zo snel mogelijk in de verre hoek sturen, maar daar was hij bij dit moment al te ver naar de linkerkant uitgeweken." Het schot van Ihattaren oogde dreigend, maar eindigde in het blok bij Dion Malone.

"Geweldig dat hij terug is. Ik hoop zo dat hij er alles uit gaat halen, dat verdienen wij ook een beetje, als liefhebbers", aldus Kraay junior, die veel aanknopingspunten haalt uit het debuut van Ihattaren. "Je zag dat er wel een beetje gif in zit. Let op dit moment: hij geeft een slechte pass", doelt de oud-middenvelder op een mislukte crossbal van Ihattaren vanaf de middellijn in de 73ste minuut. "Hij gaat er als een kamikaze achteraan én verovert de bal weer mee." Voor Kraay junior is die instelling veelzeggend. "Dat vond ik echt belangrijk: hij raakt hem kwijt en sprint er zelf achteraan. Het is niet zo dat je hier een medaille voor moet krijgen, maar het is wel tekenend, dat hij iets heeft van: ik zal het laten zien."