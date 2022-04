Gravenberch moet hard lachen na claim Van Gaal: ‘Niet echt mee eens’

Vrijdag, 1 april 2022 om 23:18 • Rian Rosendaal

Ryan Gravenberch is wel klaar met de vele vragen die hij krijgt over zijn toekomst op clubniveau. De middenvelder, die zijn tot medio 2023 lopende contract bij Ajax niet wil verlengen, is een serieuze transfertarget van Bayern München. Gravenberch, door ESPN verkozen tot Talent van de Maand in de Eredivisie, kan echter niet met zekerheid zeggen waar hij na de zomerstop onder contract staat.

"Zullen we het eens over je toekomst hebben. Hoeveel vragen heb je daar in de afgelopen weken over gehad?", vraagt verslaggever Milan van Dongen bij het uitreiken van de prijs aan Gravenberch. "Ja, superveel. Superveel. Ik ben er inmiddels ook wel klaar mee eigenlijk, als ik eerlijk ben." Van Dongen heeft begrip voor de houding van de Ajax-middenvelder en verlegt daarom de aandacht naar de afgelopen periode. Gravenberch werd door Louis van Gaal gepasseerd voor het Nederlands elftal en keerde na anderhalf jaar afwezigheid terug in de selectie van Jong Oranje.

Van Dongen brengt in herinnering dat Van Gaal in januari via FaceTime een gesprek had met Gravenberch en dat de middenvelder daarna beter is gaan spelen. "Ja, dat hoorde ik ook", reageert de Ajacied met een grote glimlach. "Ik was het daar niet echt mee eens. Ik vond dat ik daarvoor ook gewoon goede potten heb gespeeld. Dus ik wil niet zeggen dat het zozeer aan Louis lag. Het lag gewoon aan mezelf, denk ik." Van Dongen wil vervolgens weten hoe de verstandhouding is tussen Gravenberch en Van Gaal, omdat hij zich kan voorstellen dat een FaceTime-gesprek met de bondscoach best interessant is voor een speler.

"Hij stuurde een appje: 'Hoe laat kan ik met je FaceTimen? Hoelaat zou je kunnen?' Ik zei een tijd en toen belde ik op", blikt Gravenberch terug op het onderhoud met Van Gaal van januari. "In dat gesprekje heeft hij gewoon uitgelegd waarom ik niet ben opgeroepen voor Oranje", aldus de middenvelder, die na de interlandweek met Jong Oranje geen contact heeft gehad met Van Gaal. Het interview vindt plaats op de dag van de WK-loting, waardoor Gravenberch door Van Dongen wordt gewezen op een eventuele plek in de definitieve WK-selectie. "Als speler wil je wel EK's en WK's meemaken, dus ik ook als speler. Ik hoop het."