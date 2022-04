Derksen neemt teksten Gijs de Jong niet serieus: ‘Weet je wat het met hem is?’

Johan Derksen vindt het niet zo interessant dat secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB donderdag in gesprek ging met WK-organisator Qatar na de felle uitspraken van Louis van Gaal van vorige week. De bondscoach zei het belachelijk te vinden dat het WK door Qatar wordt georganiseerd. De Jong en KNVB-voorzitter Just Spee moesten hierdoor verantwoordelijk afleggen in Doha na het congres van de FIFA aldaar. Derksen is daar echter niet van onder de indruk.

"Weet je wat het met Gijs de Jong is?", opent Derksen vrijdagavond in Vandaag Inside. "Eindelijk zegt Van Gaal iets waar de maatschappij wat aan heeft, over Qatar. En dan gaat Gijs de Jong dat bagatelliseren: 'Ah, je weet hoe Louis is enzo', en dat soort gedoe. En vervolgens komt er een mevrouw uit Noorwegen (bondsvoorzitter Lise Klaveness, red.), die echt hele goede teksten heeft in het hol van de leeuw. En dan zit Gijs de Jong en hoe heet die gozer van Koninklijke HFC? (Just Spee, red.). Die je nooit ziet en die altijd bij de hapjes en de borrel staat en die waarschijnlijk ook in datzelfde hotel gaat slapen. Nooit iets van gehoord, maar als die nou eens van zich afbijt. Dat we een beetje trots kunnen zijn op de KNVB", geeft Derksen mee aan de KNVB-bestuurder.

"Ik wou dat die mevrouw uit Noorwegen onze voorzitter was", verwijst Derksen andermaal naar Klaveness, die donderdag stevige kritiek uitte op de mensenrechtensituatie in Qatar en daardoor botste met Hassan Al Thawadi van het organisatiecomité. Derksen gaat daarna verder over de uitzending van de NOS rondom de WK-loting, met als gast onder meer Ruud Bosgraaf van Amnesty International. "Dat niet twee voetballers (Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay, red.) dat hoeven te vertellen. Die man is heel goed op de hoogte en die zei dat de KNVB in het begin niks deed, maar na verloop van tijd hadden ze zich heel redelijk opgesteld", aldus Derksen.

De Jong reageerde donderdag voor de camera van de NOS op de kritiek van Van Gaal op de FIFA en Qatar als organisator. "Louis heeft zijn mening en dat is goed. Dat is de Nederlandse cultuur. Het wordt hier al snel geïnterpreteerd dat wij in het westen deze mensen niet het toernooi gunnen. Dat is nooit de bedoeling geweest. Dus daarom hebben we ze het nog een keer uitgelegd. Of de kou uit de lucht is? Dat weet je natuurlijk nooit, maar volgens mij wel. Het was een goed gesprek", zei de secretaris-generaal van de KNVB.