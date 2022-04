Ongekende revival biedt Almere hoop; Volendam dreigt topjaar weg te gooien

Almere City FC begon dramatisch aan het seizoen, maar is bezig aan een opzienbarende revival. De ploeg van Alex Pastoor won vrijdag overtuigend van Excelsior (3-0) en staat met vijf zeges uit vijf duels bovenaan de stand van de vierde periode. Almere kan de play-offs via de reguliere competitie niet meer halen, maar kan dus een strohalm pakken, al zijn er nog vijf wedstrijden te spelen in de laatste periode. FC Volendam is juist bezig aan een vrije val in de Keuken Kampioen Divisie. Wim Jonk zag zijn elftal vrijdag ook verliezen van TOP Oss (1-2), waarmee de tweede plek steeds verder onder druk komt. Volendam heeft geluk dat Almere van nummer drie Excelsior won, waarmee nog een voorsprong van twee punten over blijft voor Volendam op de Kralingers. Koploper FC Emmen won ook niet (1-1 tegen De Graafschap), maar heeft een ruime voorsprong. Verder haalde ADO Den Haag verwoestend uit tegen VVV-Venlo: 0-5.

Almere City FC - Excelsior 3-0

De thuisploeg kwam pas na rust op stoom tegen Excelsior. Lance Duijvestijn profiteerde in de 51ste minuut van het feit dat de buitenspelval bij de bezoekers totaal niet werkte. Hij legde vervolgens rustig af op Jeffry Puriel, die koelbloedig de 1-0 aantekende. Ilias Alhaft, vorige week nog goed voor een schitterend doelpunt tegen MVV Maastricht, trok enkele minuten later naar binnen, om vervolgens met een knal voor de 2-0 te zorgen. Duijvestijn bekroonde in de 70ste minuut zijn goede optreden met de 3-0, na een geweldige assist van uitblinker Maarten Pouwels.

FC Volendam - TOP Oss 1-2

De slechte reeks van Volendam in de Keuken Kampioen Divisie kreeg vrijdagavond een vervolg in het thuisduel met TOP Oss, dat al in de negende minuut aan de leiding kwam. Jearl Margaritha scoorde nadat de bal was doorgekopt door Kay Tejan. Volendam kwam in het eerste halfuur dicht bij de gelijkmaker via onder meer Robert Mühren, maar een doelpunt bleef desondanks uit. In de 33ste minuut kwam het duel even stil te liggen vanwege de situatie rond Volendam-supporter Bryan Houtkoop (32), die in coma ligt na een scooterongeluk. De thuisploeg bleef het proberen, maar het was TOP dat na rust via Margaritha (tweemaal) heel dicht bij de 0-2 was. Achraf Douiri raakte nog de paal halverwege de tweede helft, maar Volendam kon een nieuwe deceptie niet voorkomen, zeker niet nadat Dean Guezen alsnog de 0-2 maakte in blessuretijd. Dat Martijn Kaars daarna nog wat terugdeed namens Volendam was slechts voor de statistieken.

De Graafschap - FC Emmen 1-1

Na een klein kwartier opende De Graafschap de score. Tijdens een vlotte aanval van De Graafschap bezorgde Giovanni Korte de bal op het hoofd van Joey Konings, die raak kopte. Doelman Michael Brouwer van Emmen voorkwam even daarna dat Korte er 2-0 van maakte. De bezoekers speelden geen sterke eerste helft, maar kwamen in de eerste minuut van de blessuretijd wel langszij. Na een pass van Jari Vlak liep Rui Mendes weg uit de rug van Ted van de Pavert en scoorde hij uit de draai. Na de rust waren er serieuze kansen voor Korte, Camiel Neghli (beiden De Graafschap), Jeroen Veldmate en Ole Romeny (beiden FC Emmen), maar doelpunten vielen er niet meer.

FC Dordrecht - FC Eindhoven 0-1

De gasten uit Eindhoven kenden de ideale start in Dordrecht. Al na vijf minuten kopte de teruggekeerde Joey Sleegers raak uit een afgemeten voorzet van Jasper Dahlhaus. Voor de aanvallende middenvelder was het de vierde uitwedstrijd op rij met een doelpunt, een evenaring van het record van Mart Lieder uit 2017. Ver in de tweede helft, in minuut 70, gaf Sleegers voor op Brian De Keersmaecker, die een schot geblokt zag worden. Charles-Andreas Brym verzuimde vervolgens om raak te schieten in de rebound. De missers kwamen het winnende Eindhoven niet duur te staan in de slotfase op De Krommedijk.

VVV-Venlo - ADO Den Haag 0-5

ADO kwam meteen op voorsprong via Thomas Verheydt, die profiteerde toen een voorzet van Xander Severina slecht verwerkt werd: 0-1. Met hangen en wurgen haalde VVV met die stand de rust, ook omdat Ricardo Kishna de paal raakte. In de tweede helft ging het echter razendsnel: Kishna zette met een steekbal Sem Steijn vrij, die keeper Delano van Crooij simpel verschalkte: 0-2. Verheydt kon even later een simpele rebound intikken, nadat een schot van Kishna matig behandeld werd door Van Crooij: 0-3. Kishna kon de 0-4 op aangeven van Stejin simpel binnen schieten en gaf vervolgens de assist op Verheydt, die een kwartier voor tijd zijn hattrick voltooide: 0-5.

Helmond Sport - MVV Maastricht 1-2

Aanvankelijk mocht MVV geen supporters meenemen naar Helmond, mede omdat de Maastrichtse club problemen had met de veiligheidseisen. Uiteindelijk werd de komst van 250 fans toch toegestaan, met de voorwaarde dat er maximaal twee blikjes alcoholische dranken per persoon toegestaan mee mochten op de heenreis. De meegereisde supporters hadden een mooie avond, want MVV boog een 1-0 achterstand om in een 1-2 zege. Dylan Seys wipte kort voor de rust het openingsdoelpunt binnen; na de pauze viel de bal voor de voeten van Mitchel Keulen na een corner en zorgde hij voor de gelijkmaker. Orhan Dzepar bepaalde met een kopbal de eindstand tegen zijn oude club.

Jong AZ - Jong PSV 2-0

AZ slaagde er dankzij een doelpunt in de zeventiende minuut in om een reeks van drie opeenvolgende overwinningen voort te zetten. De matchwinner was Zico Buurmeester, die alleen op het doel van Vincent Müller afstormde en overtuigend afrondde. Het was een van de spaarzame wapenfeiten in een teleurstellende wedstrijd tussen de twee beloftenteams. Het duel kende echter wel een interessant slot. PSV beëindigde de wedstrijd met tien man, want in de blessuretijd ontving Jenson Seelt een rode kaart voor een overtreding op de doorgebroken Mathijs Tielemans. Uit de daaropvolgende vrije trap besliste Bram Franken de wedstrijd: 2-0. Jong AZ boekte de tweede overwinning ooit op Jong PSV; de eerste zege dateert van 26 februari 2018 en daarna wist Jong AZ zes keer op rij niet te winnen van de Eindhovenaren.

Roda JC - Jong FC Utrecht 2-1

Uitgerekend Davy van den Berg zette Roda JC in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong. De van FC Utrecht gehuurde middenvelder had in het strafschopgebied de ruimte voor een laag, geplaatst schot in de rechterhoek na voorbereidend werk van Dylan Vente. Het veld was behoorlijk besneeuwd en na de pauze legde Jannick van der Laan de wedstrijd stil omdat een sneeuwbal richting doelman Thijmen Nijhuis werd gegooid vanaf de tribune. Na de korte onderbreking tekende Derensili Fernandes Sanches voor de 1-1 nadat hij de bal gelukkig voor de voet kreeg, maar invaller Robert Klaasen mazzelde eveneens met een schot: 2-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 33 22 5 6 32 71 2 FC Volendam 32 18 10 4 24 64 3 Excelsior 33 19 5 9 28 62 4 FC Eindhoven 33 18 7 8 24 61 5 Roda JC Kerkrade 32 15 11 6 26 56 6 ADO Den Haag 32 19 5 8 23 56 7 Jong Ajax 32 16 7 9 14 55 8 De Graafschap 33 14 9 10 8 51 9 NAC Breda 32 13 10 9 11 49 10 VVV-Venlo 33 12 5 16 -9 41 11 Jong AZ 32 11 5 16 -8 38 12 Almere City FC 33 10 8 15 -6 38 13 FC Den Bosch 33 11 4 18 -23 37 14 Jong PSV 31 10 6 15 -2 36 15 TOP Oss 32 9 8 15 -9 35 16 FC Dordrecht 33 8 8 17 -22 32 17 Telstar 33 7 11 15 -25 32 18 MVV Maastricht 33 10 2 21 -32 32 19 Jong FC Utrecht 32 8 4 20 -27 28 20 Helmond Sport 33 7 6 20 -27 24