Gehekelde Mohamed Ihattaren kent hoopvol debuut voor Jong Ajax

Vrijdag, 1 april 2022 om 21:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:04

Mohamed Ihattaren heeft vrijdagavond zijn eerste wedstrijdminuten gemaakt in het shirt van Ajax. De gehuurde middenvelder viel bij Jong Ajax na iets meer dan een uur spelen in tegen NAC Breda en maakte een gretige indruk. Twee keer kwam Ihattaren, die massaal uitgefloten werd in Breda, dicht bij een doelpunt, maar twee keer was er op het laatste moment een blok. Aan de overzijde kreeg ook NAC goede kansen, maar een doelpunt zat er ook voor de Bredenaren niet in: 0-0.

NAC begon enorm fel en kreeg al snel twee goede kansen op 1-0: Odysseus Velanas zag na een balverovering bij de Ajax-defensie een inzet van de lijn gehaald worden, korte tijd later redde Calvin Raatsie met moeite op een schot van Naoufal Bannis. Na die momenten kwam Jong Ajax beter in de wedstrijd en werden kansen schaarser. Naci Ünüvar, topscorer van de Amsterdamse beloften, verstapte zich na 24 minuten en strompelde huilend van het veld, maar kon wonderwel alsnog verder.

Al in de veertigste minuut begon Ihattaren warm te lopen. Even werd gedacht aan een rentree direct na rust, maar het duurde tot aan de 62ste minuut voordat John Heitinga de tijd rijp achtte voor Ihattaren. De aanvallende middenvelder maakte direct een gretige indruk en kreeg ook direct een goede schietkans van een meter of zestien, die ternauwernood geblokt werd met een sliding.

NAC maakte in de eindfase aanspraak op de winst via Kaj de Rooij, die eerst voorlangs schoot en daarna na een fraaie solo geblokt werd. In blessuretijd was Ihattaren opnieuw gevaarlijk, toen de nummer 10 werd weggestoken door Kristian Hlynsson en zo een vrije schietkans creëerde voor Ihattaren, die over de as kon doorsteken en de voet van Nick Olij trof. Mario Bilate probeerde het aan de overzijde uit een lastige hoek en vond de vuisten van Raatsie: 0-0.

Voor NAC is dat duur puntenverlies, want de huidige plek negen biedt aan het eind van het seizoen geen ticket voor de play-offs. NAC heeft nog wel een duel tegoed ten opzichte van nummer acht De Graafschap. Jong Ajax blijft met het derde gelijkspel op rij zevende.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 33 22 5 6 32 71 2 FC Volendam 32 18 10 4 24 64 3 Excelsior 33 19 5 9 28 62 4 FC Eindhoven 33 18 7 8 24 61 5 Roda JC Kerkrade 32 15 11 6 26 56 6 ADO Den Haag 32 19 5 8 23 56 7 Jong Ajax 32 16 7 9 14 55 8 De Graafschap 33 14 9 10 8 51 9 NAC Breda 32 13 10 9 11 49 10 VVV-Venlo 33 12 5 16 -9 41 11 Jong AZ 32 11 5 16 -8 38 12 Almere City FC 33 10 8 15 -6 38 13 FC Den Bosch 33 11 4 18 -23 37 14 Jong PSV 31 10 6 15 -2 36 15 TOP Oss 32 9 8 15 -9 35 16 FC Dordrecht 33 8 8 17 -22 32 17 Telstar 33 7 11 15 -25 32 18 MVV Maastricht 33 10 2 21 -32 32 19 Jong FC Utrecht 32 8 4 20 -27 28 20 Helmond Sport 33 7 6 20 -27 24