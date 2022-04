Timber spreekt voorkeur uit voor plek in nieuw systeem bij Oranje

Vrijdag, 1 april 2022 om 21:06 • Rian Rosendaal

Jurriën Timber deed vanwege blessureleed niet mee bij Oranje in de recente vriendschappelijke interlands tegen Denemarken (4-2) en Duitsland (1-1). De centrumverdediger van Ajax maakte desondanks wel de beginfase van het trainingskamp in Zeist mee en heeft daar naar eigen zeggen veel aan gehad. Mocht Timber op korte termijn terugkeren in Oranje, dan komt hij namelijk te spelen in het nieuwe systeem van bondscoach Louis van Gaal met drie verdedigers.

"Ik vond het handig om erbij te zijn en te horen wat de bondscoach verwacht van het nieuwe systeem", concludeert Timber vrijdag in een interview met Ajax TV. "Mijn focus gaat liggen op de plek rechts centraal in de verdediging. Er komt een extra plek vrij omdat Louis van Gaal met drie man achterin gaat spelen. Het waren lastige potjes, ik heb goed gekeken hoe het ging en hoe die nieuwe formatie eruitzag", aldus de ambitieuze verdediger, met inmiddels zes interlands namens het Nederlands elftal achter zijn naam.

De focus ligt voorlopig op Ajax, dat een cruciale fase van het seizoen ingaat. Of Timber zaterdag kan meedoen in de uitwedstrijd tegen FC Groningen is nog maar de vraag. Trainer Erik ten Hag neemt waarschijnlijk op de dag zelf pas een definitieve beslissing wat betreft Timber. "Ik ben er wel naartoe aan het werken. Het gaat de goede kant op. Ik heb even rust gehad na Feyenoord (op 20 maart, red.), dat is belangrijk geweest."

Mocht Timber op tijd fit zijn voor de uitwedstrijd in en tegen Groningen, dan krijgt hij waarschijnlijk te maken met voormalig Ajacied Neraysho Kasanwirjo. Timber is onder de indruk van de Groningen-verdediger in met name de wedstrijden tegen de topploegen in de Eredivisie. "Tegen Feyenoord en PSV heb ik gekeken, toen speelde hij heel goed."