Ibrahim Afellay adviseert gehaast charmeoffensief na zware WK-loting

Vrijdag, 1 april 2022 om 19:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:02

Vahid Halilhodzic, de bondscoach van Marokko, zou er volgens Ibrahim Afellay goed aan doen om toch nog een poging te wagen om Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech terug te halen bij de nationale ploeg. Al geruime tijd leeft Halilhodzic in onmin met het tweetal, dat zich niet meer beschikbaar stelt voor de selectie. De WK-loting biedt volgens Afellay alle reden tot een knieval van Halilhodzic richting Mazraoui en Ziyech.

Marokko werd ingedeeld in Groep F met België, Kroatië en Canada. Als Afellay bij de NOS wordt gevraagd om een Groep des Doods aan te wijzen, wijst hij meteen naar de poule van Marokko. "Ik denk dat de bondscoach van Marokko wel een charmeoffensief mag beginnen om Ziyech en Mazraoui terug te halen", lacht hij. "Marokko kan de borst natmaken." Ziyech en Mazraoui behoorden vorige maand tot de voorselectie voor de play-offs voor een WK-ticket tegen DR Congo, maar lieten meteen weten niet te willen terugkeren in de nationale ploeg.

De analisten spreken ook uitgebreid over de loting van Oranje tegen Qatar, Senegal en Ecuador. Oranje komt in actie op de openingsdag van het WK (na de wedstrijd Qatar - Ecuador) en heeft dus een korte voorbereiding. Ook om die reden is het prettig om een relatief gunstige loting te hebben, vindt Afellay. "Het is op papier niet de zwaarste poule, je hebt een korte aanloop. Je mag natuurlijk niet zeggen dat het oefenwedstrijden zijn, want het gaat om het echie, maar het zijn geen landen waar je als Nederland bang voor hoeft te zijn."

"Senegal is in mijn ogen de sterkste tegenstander, waar we ook het meest van weten. Met Mané, Koulibaly, Mendy...", somt tafelgenoot Pierre van Hooijdonk op. "Normaal gesproken gaan Senegal en Nederland bepalen wie eerste en tweede worden", reageert Afellay daarop. "Senegal is in mijn ogen wel het sterkste land van Afrika." Van Hooijdonk waarschuwt tot slot voor de fighting spirit van Zuid-Amerikaanse landen als Ecuador. "Het is wat geniepiger dan wij in het algemeen gewend zijn. Maar zonder het Nederlands elftal weg te zetten als WK-favoriet, want dat zou nergens op slaan: deze loting is wel waar je als speler op hoopt."