Van Gaal probeerde opponent op aanstaand WK te kopen: ‘Niet slim van hem’

Vrijdag, 1 april 2022 om 19:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:53

Louis van Gaal geeft in een eerste reactie op de loting voor het groepsfase van het WK voorzichtig toe dat Oranje gunstig geloot heeft. De bondscoach van het Nederlands elftal, die vanuit Zeist zag hoe Qatar, Ecuador en Senegal uit de kokers kwamen, lijkt nu al te waken voor onderschatting. "Een gelukje? Dat weet je niet. Je kan het van tevoren allemaal niet zeggen", aldus Van Gaal tegenover de NOS.

Van Gaal voorspelde vooraf al dat Qatar aan Oranje gekoppeld zou worden. "Dat was een gokje", aldus de bondscoach. "Wat Arno Vermeulen (de commentator van de NOS, red.) zei: 'Een kleurrijke loting', dat vond ik een goede uitdrukking." Van Gaal kent de ploegen nauwelijks. "Zo vaak ben ik niet in Qatar en Senegal geweest, maar ik ben met Bayern München wel in Qatar geweest. In Senegal ben ik twee jaar geleden op vakantie geweest, maar in Ecuador nog nooit. Ik ken die landen ook niet, dus ik kan er ook niet veel over zeggen."

Nederland komt in ieder geval één grote naam tegen: "Ik vind Sadio Mané ook een fantastische speler", zegt Van Gaal over de ster van Senegal. "Ik was nog eens coach van Manchester United en toen wilde ik Mané hebben, maar hij ging naar de concurrent, dat was niet zo slim." Van Gaal doelt daarmee op de overstap van Mané van Southampton naar Liverpool, die in de zomer van 2016 gestalte kreeg.

Ecuador is op papier het minste land, ziet ook Van Gaal. "Als je naar de placering kijkt, dan is dat gunstig, want ze waren vierde in Zuid-Amerika, niet eerste, want dat was Brazilië. Het is een betere loting dan in 2014, maar dat zegt niets. Ik denk dat wij met deze groep, die zeer volwassen en verantwoordelijk is, ons altijd goed voorbereiden, ook op Qatar." Van Gaal haalde onlangs hard uit naar de FIFA vanwege de toewijzing van het WK aan Qatar, maar benadrukt: "Ik heb niets gezegd over Qatar, ik heb iets gezegd over de FIFA. Ik heb niets gezegd over Qatar. Ik heb gemerkt dat het niet goed gevallen is, daar kan ik ook niets aan doen. Ik maak me geen zorgen over de ontvangst, dat lijkt me niet."

In 2014 zat Nederland juist in de poule des doods, memoreert Van Gaal. "Als je de groepsindeling in 2014 zag, dat was tegen Spanje, Chili, een topland in Zuid-Amerika, en Australië, wat een vechtploeg was en waar we het eigenlijk het moeilijkst mee hadden. Dus je kan het van tevoren allemaal niet zeggen. We hebben hele goede scouts, dus die gaan dat allemaal bekijken. Die moeten de tegenstanders analyseren en die hebben tot nu toe fantastisch werk geleverd, want tot nu toe hebben we nog niet verloren."

Van Gaal schetst de voorbereiding op het WK, die kort zal zijn. "We hebben nog zes Nations League-wedstrijden. Dat gebruik ik als voorbereiding naar het WK, maar die willen we natuurlijk ook winnen. In 2014 hebben we trouwens tegen Ecuador gespeeld. Toen was het 1-1, om maar een voorbeeld te noemen dat het niet altijd makkelijk is. En we spelen nu de openingswedstrijd, waardoor we weinig voorbereidingstijd hebben."