WK-loting: Duitsland treft Spanje; Belgen onder meer tegen Marokko

Vrijdag, 1 april 2022 om 19:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:45

In Qatar is de loting voor de groepsfase van het WK verricht. Nederland is gekoppeld aan Ecuador Qatar en Senegal en lijkt hierdoor gunstig te hebben geloot. Er staat in groep E een interessante confrontatie tussen Spanje en Duitsland op het programma. Hieronder een overzicht van alle poules die vrijdag tot stand zijn gekomen tijdens de loting in Doha. Het complete speelschema voor de eerste fase van het WK zal naar verwachting zaterdag naar buiten worden gebracht door de FIFA.

Nederland opent dus op maandag 21 november met een wedstrijd tegen Senegal. Vier dagen later, op vrijdag 25 november, neemt Oranje het op tegen Ecuador. Weer vier dagen later, op dinsdag 29 november, besluit de ploeg van Van Gaal de groepsfase tegen gastland Qatar. De exacte tijdstippen en de speelsteden van de groepswedstrijden worden op een later moment bekend.

Het wereldkampioenschap kent een klassieke indeling met acht groepen van vier teams. De nummers één en twee plaatsen zich voor de achtste finales, de overige twee deelnemers uit de poule zijn uitgeschakeld. Groepswinnaars verzekeren zich van een achtste finale tegen een runner-up uit een andere poule. De groepswedstrijden worden gespeeld van 21 november tot 2 december. Het toernooi wordt gespeeld in acht verschillende stadions in zeven speelsteden. De finale vindt op zondag 18 december plaats in het Lusail Stadium.

Groep A:

Qatar

Ecuador

Senegal

Nederland

Groep B:

Engeland

Iran

Verenigde Staten

Wales/Oekraïne/Schotland

Groep C:

Argentinië

Saudi-Arabië

Mexico

Polen

Groep D:

Frankrijk

Peru/Australië/Verenigde Arabische Emiraten

Denemarken

Tunesië

Groep E:

Spanje

Costa Rica/Nieuw-Zeeland

Duitsland

Japan

Groep F:

België

Canada

Marokko

Kroatië

Groep G:

Brazilië

Servië

Zwitserland

Kameroen

Groep H:

Portugal

Ghana

Uruguay

Zuid-Korea

Speelschema WK:

Groepsfase: van 21 november tot 2 december

Achtste finales: 3 t/m 6 december

Kwartfinales: 9 en 10 december

Halve finales: 13 en 14 december

Derde en vierde plaats: 17 december

Finale: 18 december.