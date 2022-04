Nederland krijgt op papier gunstige WK-poule met Qatar, Senegal en Ecuador

Vrijdag, 1 april 2022 om 19:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:37

Het Nederlands elftal is vrijdag tijdens de loting voor het WK in Qatar gekoppeld aan Qatar uit Pot 1. Oranje, dat zelf een plek in Pot 2 had, komt in de groepsfase van het wereldkampioenschap verder uit tegen Senegal (Pot 3) en Ecuador (Pot 4). Het WK gaat op maandag 21 november 2022 van start met de openingswedstrijd Qatar - Ecuador en later op de avond Senegal - Nederland.

Louis van Gaal zal in zijn nopjes zijn met de loting. De bondscoach van Oranje voorspelde dinsdag na de oefeninterland tegen Duitsland (1-1) al: "Ik denk dat het Qatar wordt, dat denk ik echt. Ik heb namelijk altijd geluk aan mijn kont hangen", aldus de bondscoach van Oranje, die vanwege een positieve coronatest niet welkom was bij de loting in Doha.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nederland opent dus op maandag 21 november met een wedstrijd tegen Senegal. Vier dagen later, op vrijdag 25 november, neemt Oranje het op tegen Ecuador. Weer vier dagen later, op dinsdag 29 november, besluit de ploeg van Van Gaal de groepsfase tegen gastland Qatar. De exacte tijdstippen en de speelsteden van de groepswedstrijden worden op een later moment bekend.

Het wereldkampioenschap kent een klassieke indeling met acht groepen van vier teams. De nummers één en twee plaatsen zich voor de achtste finales, de overige twee deelnemers uit de poule zijn uitgeschakeld. Groepswinnaars verzekeren zich van een achtste finale tegen een runner-up uit een andere poule. De groepswedstrijden worden gespeeld van 21 november tot 2 december. Het toernooi wordt gespeeld in acht verschillende stadions in zeven speelsteden. De finale vindt op zondag 18 december plaats in het Lusail Stadium.

Groep A:

Qatar

Ecuador

Senegal

Nederland