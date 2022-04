Kritiek op mascotte WK Qatar: ‘Na alles wat gebeurd is komt FIFA hiermee...’

Vrijdag, 1 april 2022 om 18:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:46

De FIFA heeft vrijdag tijdens de loting voor de groepsfase van het WK in Qatar de mascotte voor het toernooi onthuld. De mascotte is een spook genaamd La'eeb, een Arabisch woord dat 'supervaardige speler' betekent. "De officiële mascotte van het WK in Qatar zit boordevol energie en zal iedereen de vreugde van voetbal brengen", zo stelt de wereldvoetbalbond, die ook tegelijkertijd kritiek krijgt op de mascotte.

Sportjournalist James Dator vindt het ongepast dat de wereldvoetbalbond voor een spook heeft gekozen. "Reminder: dit is wat er is gebeurd en toch kiest de FIFA voor een geest", aldus Dator, die daarbij het artikel van the Guardian deelt waarin voor het eerst melding werd gemaakt van de 6.500 arbeidsdoden die in Qatar vielen tussen 2010 en 2020, onder meer bij de bouw van de WK-stadions.

He's come from the mascot-verse full of energy and is ready to bring the joy of football to everyone! Introducing: La'eeb - the #FIFAWorldCup Qatar 2022 Official Mascot pic.twitter.com/RrEA6iS6t4 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022

Mascotte La'eeb vormt tegelijkertijd een verwijzing naar de keffiyeh, het traditionele hoofddeksel dat voornamelijk door mannen wordt gedragen in Qatar. "Van de mascotte voor het WK een pratende keffiyeh maken, voelt ... een beetje aanstootgevend, niet?", vraagt de Zweeds-Turkse journalist Özgür Kurtoglu zich af. Ook voetbaljournalist James Sharman is zeer kritisch: "Oh kijk, het is een extreem irritante FIFA-mascotte. Ik heb nu al een hekel aan de kleine klootzak", aldus de Brit.