Real Madrid maakt 64 miljoen euro over voor 1.147 speelminuten

Vrijdag, 1 april 2022 om 17:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:37

Real Madrid is dit seizoen liefst 64 miljoen euro kwijt aan de salarissen van twee spelers die niet of zelden in actie komen, zo weet Marca. Gareth Bale is volgens de Madrileense sportkrant voor 34 miljoen euro per seizoen de bestbetaalde speler in LaLiga, kort gevolgd door Eden Hazard (30 miljoen euro). Pijnlijk voor Real is dat de grootverdieners dit seizoen gezamenlijk slechts 1.147 minuten in actie kwamen en vermoedelijk helemaal niet meer ingezet zullen worden.

Het avontuur van zowel Bale als Hazard in Madrid loopt op zijn einde. Eerstgenoemde beschikt over een aflopend contract en lijkt zich nog slechts te bekommeren om Wales. Voor zijn nationale elftal schitterde Bale vorige week met twee prachtige doelpunten in de WK play-offwedstrijd tegen Oostenrijk (2-1) en in de oefenwedstrijd tegen Tsjechië (1-1) viel de 32-jarige aanvaller nog kort in. Daarmee heeft Bale dit seizoen meer minuten gemaakt voor land (331 minuten) dan club (270 minuten). Er is geen enkele wedstrijd van Wales voorbijgegaan dit seizoen zonder dat Bale in ieder geval even op het veld stond, terwijl hij het shirt van Real slechts vijf keer aantrok. Zijn contract in het Santiago Bernabéu loopt dus af en een roemloos transfervrij afscheid is een zekerheid.

De top 10 best betaalde spelers in LaLiga (Marca)

# Speler Club Maandsalaris Jaarsalaris 1 Gareth Bale Real Madrid €2.833.333 €34.000.000 2 Eden Hazard Real Madrid €2.500.000 €30.000.000 3 Karim Benzema Real Madrid €2.000.000 €24.000.000 4 Sergio Busquets Barcelona €1.916.666 €23.000.000 5 Toni Kroos Real Madrid €1.833.333 €22.000.000 6 Antoine Griezmann Atlético Madrid €1.666.666 €20.000.000 7 Jordi Alba Barcelona €1.666.666 €20.000.000 8 Jan Oblak Atlético Madrid €1.666.666 €20.000.000 9 David Alaba Real Madrid €1.666.666 €20.000.000 10 Luka Modric Real Madrid €1.666.666 €20.000.000

Voor Hazard begon het seizoen hoopvol. Carlo Ancelotti, die afgelopen zomer terugkeerde als trainer van Real, gaf de 31-jarige Belg aanvankelijk vertrouwen, maar Hazard verloor zijn basisplaats op de linkerflank al snel aan Vinícius Júnior. Dit kalenderjaar verdween Hazard steeds verder uit de spotlights in de Spaanse hoofdstad en Ancelotti lijkt het vertrouwen in hem inmiddels compleet verloren: de laatste vier duels kwam Hazard niet meer van de bank, zelfs niet toen Ancelotti tegen Barcelona (0-4 verlies) nauwelijks over aanvallers kon beschikken. in totaal maakte Hazard dit seizoen 877 minuten bij Real en de vraag is of daar nog speeltijd aan toegevoegd wordt. Het contract van Hazard, die onlangs een kuitblessure opliep, loopt door tot medio 2024.

Onlangs publiceerde L'Équipe ook al de salarissen in de grootste voetbalcompetities. De bedragen van de Franse krant zijn redelijk vergelijkbaar als die van Marca, maar wijken op een aantal punten af. Zo stond Gerard Piqué bij L'Équipe bovenaan in LaLiga met een jaarsalaris van 28 miljoen euro, maar Marca lijkt rekening te houden met de enorme salarisvermindering waarmee de verdediger van Barcelona tijdens de coronacrisis akkoord ging. Piqué onthulde zelf op Twitter netto 4.657.768,78 euro bijgeschreven te hebben gekregen in 2021 en komt in de top 10 van Marca dan ook niet voor.

Karim Benzema completeert met een salaris van 24 miljoen euro de top drie, die dus volledig uit spelers van Real Madrid bestaat. Daarna volgen Sergio Busquets (23 miljoen euro bij Barcelona), Toni Kroos (22 miljoen euro bij Real) en een groot aantal spelers dat 20 miljoen euro per jaar opstrijkt: Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Jan Oblak (Atlético), David Alaba en Luka Modric (beiden Real).