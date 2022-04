Van Nistelrooij maakt nu al indruk: ‘Hij weet ongelooflijk veel van PSV’

Vrijdag, 1 april 2022 om 17:19 • Rian Rosendaal

Roger Schmidt denkt dat PSV goede zaken heeft gedaan met de aanstelling van Ruud van Nistelrooij als nieuwe hoofdtrainer in het Philips Stadion. De vertrekkende coach komt tot deze conclusie nadat hij meerdere gesprekken voerder met de huidige trainer van Jong PSV. Over een mogelijk vervolg van zijn trainersloopbaan bij Benfica wil Schmidt zich overigens niet uitspreken.

"Ik denk dat het een slimme en goede keuze is", wordt Schmidt vrijdag op de persconferentie geciteerd door onder meer het Algemeen Dagblad. "We hebben af en toe contact gehad en volgens mij weet hij ongelooflijk veel van deze club. Misschien nog wel meer dan ik. De meeste contacten met hem liepen via hem en André Ooijer (assistent-trainer PSV, red.)", aldus de PSV-trainer, die niet met zekerheid kan zeggen dat Van Nistelrooij zal slagen bij de Eindhovense club.

Roger Schmidt is onder de indruk van de kennis van Ruud van Nistelrooij over PSV.

"Soms komt de kans en dan ga je ervoor of niet. Hij heeft het nu besloten en PSV heeft met hem en een aantal anderen genoeg mensen aan boord die aan succes kunnen bijdragen", voegt Schmidt daaraan toe. Bij de Duitse oefenmeester ligt de focus volledig op de cruciale fase van het seizoen, met de strijd om de landstitel met Ajax, de finale van de TOTO KNVB Beker tegen datzelfde Ajax en het tweeluik met Leicester City in de kwartfinale van de Conference League. Een eventuele stap richting Benfica is nu dan ook geen issue voor hem.

"Ik wil niet praten over de verdere toekomst, omdat er ongelooflijk veel op het spel staat", zo benadrukt Schmidt. De in 2020 aangestelde coach wil in de komende weken vooral genieten van alle belangrijke wedstrijden die voor PSV op het programma staan. "Dit is een tijd waarvan je als speler en in mijn geval als trainer moet genieten. Natuurlijk hebben we alle focus nodig, maar periodes als deze zijn heel bijzonder."