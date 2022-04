LIVE: Loting groepsfase WK 2022, wie worden de tegenstanders van Oranje?

Vrijdag, 1 april 2022 om 17:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:39

Na het gemiste WK van 2018 kan het Nederlands elftal zich eindelijk weer opmaken voor een mondiale eindronde. Vrijdag wordt vanaf 18.00 uur geloot voor de groepsfase van het WK 2022 in Qatar. Oranje zit in Pot 2 en treft dus een ploeg uit Pot 1, Pot 3 en Pot 4. De loting is live te volgen via NPO 2 en via onderstaand liveblog.



Potindeling WK-loting