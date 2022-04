Erik ten Hag: ‘Hij dribbelt en passt geweldig, ja, hij kan zeker het niveau aan’

Vrijdag, 1 april 2022 om 16:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:40

Erik ten Hag gaat op de Duitse televisie uitgebreid in op de aanstaande overstap van Ryan Gravenberch naar Bayern München. De trainer van Ajax verwacht dat de negentienjarige middenvelder in staat zal zijn om zich aan te passen aan het hogere niveau van de Duitse grootmacht, die in verregaande onderhandeling is met Ajax over de betalen transfersom. "Of het een goede zet zou zijn? Absoluut!", aldus Ten Hag bij Sport1.

Gravenberch wil zijn medio 2023 contract niet verlengen en daarom gaat Ajax over tot verkoop. Volgens Fabrizio Romano bedraagt het verhoogde bod dat Bayern deze week neerlegde in totaal 27 miljoen euro (waarvan 17 miljoen euro vast, het overige variabel), maar Ajax is daarmee nog niet overtuigd. "Het zou zeker een zware klus voor hem worden, want er is veel concurrentie bij Bayern", weet Ten Hag. "Maar hij is ook het soort speler dat uitdagingen nodig heeft. Hij kan zich zeker aanpassen aan zo'n hoog niveau als bij Bayern. Dat zag je ook in de Champions League, want daar speelt hij altijd zijn beste wedstrijden. We hebben nog steeds de hoop dat hij een seizoen bij ons blijft."

Ten Hag wordt gevraagd om de belangrijkste kwaliteiten van Gravenberch te benoemen. "Ryan is een heel jonge speler, maar hij heeft al veel ervaring opgedaan. Hij speelde al meer dan 100 wedstrijden in het eerste van Ajax (in werkelijkheid 98, red.), speelde in de Champions League en is opgeroepen voor Oranje. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al veel meegemaakt en vooral titels gewonnen." Op het palmares van Gravenberch prijken nu al twee landstitels en tweemaal de TOTO KNVB Beker. "Hij is erg belangrijk voor ons team omdat hij een box-to-box-speler is. Hij accelereert uit het positiespel, dribbelt goed, heeft een geweldige passing en neemt deel aan het opbouwspel. Door zijn atletisch vermogen en lichaamsbouw is hij ook sterk in het overgangsspel en kan hij ook de ballen terug winnen. Hij heeft een lange weg afgelegd, maar kan nog veel leren."

Ook wordt Ten Hag gevraagd naar zijn eigen toekomst. De trainer staat als bekend in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United. "Mijn focus ligt momenteel alleen op Ajax", reageert de coach. "Maar in het voetbal weet je het nooit. Ik wil niets uitsluiten. Momenteel ben ik hier bij Ajax werkzaam om te presteren. Met de bekerfinale tegen PSV erbij hebben we nog acht finales te gaan en daar heb ik al mijn energie voor nodig. Al het andere zou alleen maar een afleiding zijn. Ik weet dat alles in het voetbal van de ene op de andere dag kan veranderen. Mocht ik op een gegeven moment besluiten om de volgende stap te zetten, dan hoop ik dat de mensen hier het begrijpen."

Ten Hag ontkent niet al gesproken te hebben met de Engelsen. "Iedereen kent elkaar in de branche. Er zijn altijd gesprekken met vertegenwoordigers van andere clubs, dat is normaal. Manchester United is een geweldige club met geweldige fans. Maar ik kan mezelf alleen maar herhalen: mijn volledige focus ligt volledig op Ajax! We zijn al volop aan het plannen voor het nieuwe seizoen. Ik kan wel zeggen dat Ajax en Erik ten Hag op dit moment erg blij met elkaar zijn."