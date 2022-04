Gerard Piqué geeft zich volledig bloot: ‘Dat is nog veel beter dan seks’

Vrijdag, 1 april 2022 om 16:34 • Mart van Mourik

Gerard Piqué kijkt enorm uit naar een weerzien met Espanyol. De centrumverdediger van Barcelona spreekt in een uitgebreid en openhartig interview met Youtuber Jordi Wild vooral over niet-voetbalgerelateerde zaken, al komt Piqué ook met enkele smeuïge anekdotes over zijn leven als prof. Vooral de wijze waarop de 35-jarige Catalaan geniet van het leven én de confrontaties met Espanyol zijn opmerkelijk.

In de podcast The Wild Project neemt Piqué geen blad voor de mond als hem het vuur aan de schenen wordt gelegd. In het gesprek met Wild erkent hij onder meer graag op stap te gaan, ondanks dat hij de dag erna met een kater op het veld loopt. “Als speler moet je altijd doen wat jou goed lijkt. Ik heb bijna altijd gedaan waar ik zin in had, tot op een bepaalde hoogte uiteraard. Wanneer je in mentaal opzicht het meest ontspannen bent, speel je het best. Althans, zo is mijn ervaring. Op het moment dat je het harde werken gaat forceren, strikt gaat leven... Dat werkt gewoon niet. Je gemoedstoestand is gewoon zeer, zeer belangrijk. Het is me heel vaak overkomen dat ik zeer gelukkig of euforisch was. En ondanks dat ik de avond ervoor op stap ging, speelde ik dan geweldig. Terwijl ik aan de andere kant vaak zwak speelde als ik strikt leefde voor het voetbal en niet naar mijn eigen behoeften luisterde. Het hoofd, de gemoedstoestand is heel belangrijk op het veld.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We moeten onszelf gewoon niet voor de gek houden”, vervolgt Piqué. “Feesten en wat drinken met vrienden is wat je leven waardevol maakt. We leven in een wereld waar de druk altijd hoog is en we veel stress ervaren. Als je niet weet te ontspannen en niet je vrijheid durft te pakken, dan hollen je prestaties uiteindelijk achteruit. Daar ben ik van overtuigd. Tuurlijk moet je hard werken en moet je fit zijn. Maar er is gewoon een psychologisch deel binnen het voetbal dat nog niet genoeg bestudeerd is.” Piqué, eveneens president van FC Andorra, legt uit dat hij ‘zijn’ spelersgroep min of meer aanspoort om uit te gaan. “Mensen die nooit feesten hebben iets te verbergen.”

Er zijn zaken waar Piqué nóg meer voldoening uithaalt dan uitgaan, gesprekken met vrienden, zakendoen of zijn vrouw: uitwedstrijden tegen Espanyol. De rivaliteit tussen los Pericos en Barcelona is al decennia lang enorm en zijn afkeer van de stadsgenoten is duidelijk te merken aan de houding van Piqué. "Al jaren heb ik minstens zo veel geld als de volledige begroting van Espanyol. Ik ga liever naar het veld van Espanyol dan dat van Real Madrid. Hopelijk promoveert Espanyol snel naar LaLiga (de club speelt nu in LaLiga2, red.), want ik kan niet wachten om daar weer te spelen. Heerlijk om daar te zijn, het veld te betreden en dat keiharde uitfluiten. Dat je dan lacht en zij nóg bozer worden. Dat gelukzalige gevoel is werkelijk met niets te vergelijken in deze wereld. Ik zou zeggen dat het gevoel nog beter is dan seks. Ik geniet er ook veel meer van die duels dan van die tegen Real Madrid. Bij Espanyol is er zó veel opgekropte woede, een vorm van haat die jaren teruggaat. De mensen in het Bernabéu zijn te keurig en houden iedereen te vriend.”