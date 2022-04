Real Madrid maakt gebruik van regeling en presenteert Braziliaanse aanwinst

Vrijdag, 1 april 2022 om 16:04 • Jordi Tomasowa

Real Madrid neemt Vinicius Tobias op huurbasis over van Shakhtar Donetsk, zo maakt de Oekraïense club? via de officiële kanalen bekend. De Madrilenen maken gebruik van een regeling, waardoor contracten van buitenlandse spelers in Oekraïne automatisch ongeldig verklaard worden tot en met het einde van het seizoen. De achttienjarige rechtsback wordt tot het einde van het seizoen gehuurd, met optie tot koop van achttien miljoen euro.

Vinicius had nog geen officiële wedstrijd voor Shakhtar gespeeld nadat hij in januari van Internacional werd overgenomen. Door de ontstane oorlogssituatie bracht de UEFA een regeling in het leven, die het mogelijk maakte voor spelers van Oekraïense of Russische clubs om direct van club te wisselen. De achttienjarige Braziliaan begint bij Real Madrid Castilla en kan binnenkort al zijn debuut maken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Real Madrid neemt Tobias nu dus op huurbasis over, met een optie tot koop van achttien miljoen euro wanneer hij indruk maakt in het tweede elftal. Real is niet de eerste club dat gebruik maakt van de regeling om een speler van Shakhtar aan te trekken. Donderdag maakte Olympique Lyon, de club van Peter Bosz, bekend dat het vleugelaanvaller Tete had aangetrokken van de Oekraïense club?. Zij maakten hierbij gebruik van dezelfde regeling.