Citizen steekt de draak met United: 'In vier seizoenen helemaal niets gewonnen’

Vrijdag, 1 april 2022 om 15:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:21

Aymeric Laporte haalt in the Guardian uit naar Manchester United. De verdediger van Manchester City wijst de aartsrivaal op hun gebrek aan prijzen in de afgelopen vier seizoenen en noemt zijn eigen ploeg het ‘schoolvoorbeeld’ van hoe voetbal gespeeld hoort te worden.

Laporte is vol lof over het spel van zijn eigen ploeg: “Wij hoeven voor niemand bang te zijn, het voetbal dat wij spelen, speelt niemand anders op de wereld. Wij zijn een schoolvoorbeeld van de manier waarop het gespeeld hoort te worden. Superieur over het gehele veld.” Toch lijken the Citizens de laatste tijd minder in vorm. Waar City het kalenderjaar nog begon met twaalf punten voorsprong op Liverpool, is dat gat door het recente puntenverlies tegen zowel Tottenham Hotspur als Crystal Palace geslonken tot één punt.

Toch maakt de Spanjaard zich niet druk over een slechte afloop in de laatste weken van het Premier League-seizoen. “Wij hoeven niets aan onze speelwijze te veranderen hoor. We hebben voor iedere tegenstander een uitgedokterde strategie. En de laatste jaren hebben we daar meestal door gewonnen. Maar dit is voetbal en soms verlies je dan een keer. Het is geen wetenschap. Wij zijn de koploper, één punt voor op Liverpool. We hebben de beste verdediging, ondanks alle kritiek”, aldus Laporte.

De centrumverdediger begrijpt dan ook niets van de kritiek die zijn ploeg blijft krijgen: “Als ik het niet mis heb, hebben we elf prijzen in vier seizoenen gewonnen. Misschien zijn de criticasters ons beu. Het kan mensen irriteren, zoals onze buren (Manchester United, red.) die in die vier seizoenen helemaal niets hebben gewonnen.” De sneer aan het adres van United, dat ook dit seizoen geen kans meer maakt om prijzen te pakken, was daarmee niet afgedaan. “Ze hebben veel supporters en leven in dezelfde stad. Voor hen is lastig te begrijpen, maar er kan er maar een de beste zijn. Dat zijn wij. En dan hebben zij nog veel meer geld uitgegeven ook”, zo laat Laporte vol zelfvertrouwen weten.