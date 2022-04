Royal Antwerp krijgt eindelijk goed nieuws na storm aan kritiek

Vrijdag, 1 april 2022 om 12:07 • Laatste update: 12:15

Port of Antwerp blijft Royal Antwerp trouw, zo geeft een van de grootste sponsors van de club aan in gesprek met het Gazet van Antwerpen. Na de aanstelling van de omstreden Marc Overmars en de daaropvolgende hevig bekritiseerde persconferentie trok de ene na de andere sponsor zich terug bij de club uit Antwerpen, maar Port of Antwerp volgt dus niet.

“We zijn met Port of Antwerp sponsor in goede en slechte tijden”, aldus Annick De Ridder namens Port of Antwerp. “We hebben voldoende garanties gekregen dat dit belangrijke ethische en maatschappelijke thema met het nodige engagement en de nodige daadkracht zal worden opgenomen en kijken we positief naar een verlenging van de samenwerking met Antwerp.” De Belgische club gaf in een statement aan de gedragscode te zullen veranderen. “Elke speler en medewerker kan vanaf heden terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Samen met onze externe preventiedienst zal dit principe uitgebreid worden, waardoor elke speler en medewerker elke vorm van inbreuk tegen onze waarden – en dus ook grensoverschrijdend gedrag – kan melden in een veilige omgeving."

Antwerp en Overmars kregen eerder in de media hevige kritiek naar aanleiding van hun optreden tijdens de persconferentie bij de aanstelling van de nieuwe technisch directeur. Tot verbazing van velen stak Overmars geen moment de hand in eigen boezem. De nieuwe directeur van Antwerp sprak alleen in vage termen en noemde het 'spijtig' wat er gebeurd is in Amsterdam. Toen een journalist op de man af vroeg: "U belooft dat dit niet meer zal gebeuren, wat er bij Ajax is gebeurd?", probeerde Overmars de vraag te ontwijken. "We gaan verder", mompelde de oud-international bijna onverstaanbaar. "Dat belooft u?", vroeg de journalist nogmaals, waarop Overmars ongemakkelijk voor zich uit bleef kijken en geen antwoord meer gaf.

Volgens de Standaard is het gebrek aan berouw een weloverwogen keuze geweest op advies van Overmars' advocaten. Het advies hangt samen met de tuchtzaak die in Nederland tegen Overmars loopt. Op 8 februari werd bekend dat Ajax een dergelijke tuchtprocedure start naar het grensoverschrijdend gedrag van zijn vertrokken directeur voetbalzaken. De leiding van de Amsterdamse club wil weten of de inmiddels vertrokken bestuurder strafbare handelingen heeft gepleegd in de Johan Cruijff ArenA. Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) onderzoekt als onafhankelijk orgaan of Overmars strafbaar is geweest met zijn gedrag richting vrouwelijke werknemers van Ajax.

Waar Port of Antwerp wel voldoende perspectief ziet in een samenwerking met Antwerp FC, waren een hoop andere sponsors verbolgen over de aanstelling van Overmars en trokken hun handen af van de club. Zo besloten Select Group, Descroes, Federale Verzekering, VINCI Energies en ziekenhuisgroep ZNA hun sponsorcontracten met Antwerp te verscheuren. Laatstgenoemde had op die beslissing het volgende te zeggen. “De samenwerking met de club hebben we altijd ten zeerste gewaardeerd. Als we onze duizenden medewerksters en honderdduizenden patiënten in de ogen willen blijven kijken, kunnen we het echter niet maken om hiermee door te gaan. Respect en professionaliteit zijn twee van onze kernwaarden.”