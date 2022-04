Ünüvar reageert stoïcijns op woorden van Ten Hag: ‘Dat is zijn mening’

Vrijdag, 1 april 2022 om 10:55

Naci Ünüvar voelt zich klaar voor de Eredivisie, zo vertelt hij in gesprek met de NOS. De jongeling van Ajax is, nadat hij door een wat moeizamere periode ging in het voorgaande jaar, dit seizoen uitgegroeid tot een van de smaakmakers bij Jong Ajax. Ünüvar geeft aan veel aan zichzelf te hebben gewerkt en zich klaar te voelen voor de volgende stap: “Ik weet dat ik voetbaltechnisch klaar ben voor de Eredivisie.”

De verwachtingen rondom Ünüvar waren al vanaf zijn jeugd torenhoog. Hij maakte op achtjarige leeftijd in 2011 de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax vanuit zijn plaatselijke club OFC. Acht jaar later debuteerde Ünüvar op zestienjarige leeftijd in het eerste van Ajax. Het piepjonge product van De Toekomst mocht in het bekertoernooi tegen de amateurs van Spakenburg invallen van trainer Erik ten Hag. Hij kwam meteen tot scoren vanaf de strafschopstip, wat hem de jongst scorende debutant ooit maakte.

De carrière van de Nederlander met Turkse roots leek in de lift te zitten, maar stagneerde na een flitsende start. Ünüvar doorstond een mindere periode en kwam in de twee jaar na zijn debuut tot drie wedstrijden in de hoofdmacht, allen in het bekertoernooi tegen amateurploegen. De vleugelspeler moest zijn strepen verdienen bij Jong Ajax. “Het is een traject wat je aangaat op het moment dat het minder gaat. Ik had begin vorig seizoen veel klachten, maar na de winterstop heb ik het toch weer opgepakt. Ik heb veel geïnvesteerd in mezelf, extra getraind en ook gesproken met de juiste mensen. Inmiddels heb ik sinds een jaar weer de stijgende lijn te pakken."

Dit seizoen is de inmiddels achttienjarige Ünüvar een van de smaakmakers bij Jong Ajax met dertien doelpunten en tien assists. Hij spreekt veel met Mitchell van der Gaag, vorig jaar trainer van Jong Ajax en nu actief in de technische staf van het eerste. Daarnaast is zijn huidige trainer belangrijk in zijn ontwikkeling. "John Heitinga helpt mij nu heel veel. Ik heb een hele goede band met hem”, aldus Ünüvar. Erik ten Hag lijkt echter nog niet te rekenen op Ünüvar. "Naci is op de goede weg, maar hij is nog niet op de weg om voor ons het verschil te maken", verklaarde Ten Hag halverwege maart.

Ünüvar reageert stoïcijns op de uitspraken van Ten Hag. “Dat is zijn mening. Ik vind dat ik aardig op weg ben en het goed doe. Mijn voetballende kwaliteiten komen naar voren en ik ben superfit, negentig minuten lang. Het is voor mij wachten op mijn kans en ik moet nu vooral hard werken bij Jong Ajax en het daar laten zien." De jongeling blijft in zichzelf geloven en wil de volgende stap zetten in zijn ontwikkeling. “Ik weet dat ik voetbaltechnisch klaar ben voor de Eredivisie. Ik heb de kwaliteiten om daar van waarde te zijn voor het team. Ik ben goed in de kleine ruimte, creatief en kan goals maken en assists geven. Ik zie nog perspectief genoeg bij Ajax. Ik wil in Amsterdam slagen”, klinkt het zelfverzekerd.