Driessen zet verstandhouding op scherp en maakt Van Gaal met de grond gelijk

Vrijdag, 1 april 2022 om 10:21 • Laatste update: 10:25

Valentijn Driessen heeft in zijn column in De Telegraaf hard uitgehaald naar Louis van Gaal. Volgens de chef voetbal is de bondscoach van het Nederlands elftal 'losgezongen van de werkelijkheid' en probeerde hij 'hijgerig en opgewonden' een Duitse televisieverslaggeefster stevig te omhelzen. "Van Gaal gedraagt zich als het zeventigjarige familielid dat denkt de wijsheid in pacht te hebben, alles te kunnen roepen, alles te kunnen maken en alles te kunnen doen", aldus Driessen.

Van Gaal zorgde voor verbazing in de Duitse en Nederlandse media door na afloop van de oefeninterland tegen Duitsland (1-1) innig te knuffelen met Thomas Müller en Sebastian Schweinsteiger. En dat terwijl de bondscoach van Oranje nog altijd positief test op het coronavirus. Vanwege zijn positieve test is Van Gaal vrijdag niet welkom in Qatar voor de loting van de groepsfase van het WK. "Met de wetenschap van een positieve PCR-test – waar was de medische staf van de KNVB die alle coronarichtlijnen uitzet en controleert? – gewoon plaatsnemen op de bank. Maar het is Louis, dus…", aldus Driessen.

Ook de Duitse kranten vulden daags na de vriendschappelijke interlands hun pagina's met Van Gaal. "Opnieuw werd aangetoond wat er zo fascinerend is aan de trainer Louis van Gaal. Afgezien van zijn spectaculaire fascinatie voor zichzelf: Van Gaal is zeer waarschijnlijk de enige trainer ter wereld die het voor elkaar krijgt om een tegendoelpunt te incasseren en daarmee zijn eigen gelijk bewijst", schreef de Süddeutsche Zeitung. Toen Van Gaal naast Schweinsteiger ook presentatrice Esther Sedlaczek een knuffel wilde geven, werd hij genegeerd.

"Wie dacht aan het voorlopig einde van de Louis van Gaal-show na de WK-loting van vandaag komt bedrogen uit. De ongekende zelffascinatie is nog lang niet afgelopen. Zondag zit de bondscoach bij Humberto Tan op RTL4 en op 14 april gaat de documentaire Louis van Gaal in première. Nederland krijgt tot medio mei als Oranje samenkomt voor de Nations League dus nog heel veel Louis van Gaal over zich uitgestort. Heel veel Louis van Gaal die Louis van Gaal bewierookt. Zoals de afgelopen tien dagen. Niet met Oranje, maar met Van Gaal in de hoofdrol.", gaat de columnist verder.

Volgens Driessen raakt Van Gaal in zijn narcisme 'regelmatig losgezogen van de werkelijkheid'. "Ik ben benieuwd wanneer de doodgewone vorm van pressing, die al in 1974 werd toegepast, door de Van Gaal-volgers als doctrine wordt neergezet en onder Van Gaals naam wordt geïntroduceerd in de kolommen en op televisie. Het is allemaal vermakelijk doorzichtig. Roepen dat je niet in UEFA- en FIFA-commissies wil zitten en je drie dagen later erover beklagen dat je er niet voor wordt gevraagd met je ’curriculum’. Van Gaal gedraagt zich als het zeventigjarige familielid dat denkt de wijsheid in pacht te hebben, alles te kunnen roepen, alles te kunnen maken en alles te kunnen doen."