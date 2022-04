Van Hooijdonk verbaast zich over gang van zaken bij PSV: ‘Dat is vreemd’

Vrijdag, 1 april 2022 om 08:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:07

Op het Footgolf evenement van Life After Football kwamen ook dit jaar weer veel bekende gezichten uit de voetballerij af. Presentator Mounir Boualin van Voetbalzone was er ook bij en vroeg Pierre van Hooijdonk en Mario Been onder meer naar de aanstelling van Ruud van Nistelrooij als nieuwe hoofdtrainer bij PSV.

"Ik vind het een goede keuze van PSV, alleen had ik het een paar jaar later verwacht", vertelt Van Hooijdonk. "Omdat Ruud zelf onlangs heeft aangegeven er niet klaar voor te zijn. Waarschijnlijk is de directie van PSV een stuk ongeduldiger dan de trainer Van Nistelrooij. Dan word je toch gevleid en worden er verschillende opties klaargestoomd. Dan denk ik dat je toch overstag gaat. Als je trainer wordt bij PEC Zwolle verwacht men dat je over alle verschillende facetten van het trainersvak beschikt. Bij PSV worden er mensen naast gezet die capaciteiten hebben om jou aan te vullen. Dat vind ik vreemd."

Van Hooijdonk vindt het moeilijk om zich te verplaatsen in trainers die meteen de stap maken naar een topclub. Als voorbeeld noemt hij Mark van Bommel, die in 2018 werd aangesteld bij PSV na assistent-bondscoach te zijn geweest van Australië. Ook Phillip Cocu ging in 2013 bij PSV aan de slag zonder zich daarvoor te hebben bewezen in het trainersvak. "Dat geldt voor heel veel collega's van mij", aldus Van Hooijdonk. "Iedereen die je hoort zegt dat het trainersvak een ervaringsvak is. Louis van Gaal is bijvoorbeeld een topcoach, maar die beschikt over alle facetten die een trainer moet hebben."

Bekijk hier het volledige item met Pierre van Hooijdonk en Mario Been.

Mario Been deelt de mening van Van Hooijdonk over de aanstelling van Van Nistelrooij. "Ik vond het frappant dat hij eerst aangaf dat hij er niet klaar voor was. Dan wordt er een team om hem heen gesmeed en is hij er ineens wel klaar voor", aldus Been. "Dus ik hoop dat dat goed gaat." Been vindt het niet overdreven dat Van Nistelrooij met Fred Rutten en Guus Hiddink twee ervaren trainers om zich heen heeft. "Dat heeft Giovanni van Bronckhorst natuurlijk ook gedaan met Dick Advocaat. Advocaat gaat dat nu opnieuw doen bij FC Utrecht."

"Ik denk dat het belangrijk is dat jonge coaches, die ineens voor de leeuwen worden gegooid in het betaalde voetbal, worden gecoacht door mensen om hen heen. Ik heb dat zelf ook meegemaakt bij Feyenoord. Toen ik van NEC kwam ben ik bijgestaan door Leo Beenhakker. Het is fijn om te klankborden met mensen die veel ervaring hebben."