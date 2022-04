Ihattaren staat voor debuut bij Ajax en eerste officiële wedstrijd in 342 dagen

Vrijdag, 1 april 2022 om 08:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:18

Mohamed Ihattaren staat voor zijn eerste speelminuten in het shirt van Ajax. De middenvelder annex aanvaller behoort vrijdagavond tot de wedstrijdselectie van Jong Ajax voor de competitiewedstrijd tegen NAC Breda, meldt Ajax Showtime. Het kan voor Ihattaren zijn eerste wedstrijd worden in bijna een jaar tijd. De laatste keer dat hij op het veld stond bij een officiële wedstrijd was op 24 april vorig jaar (PSV - FC Groningen).

Ajax huurde Ihattaren in de slotfase van de winterse transfermarkt van Juventus. De aanvallende middenvelder is zo'n drie maanden bezig met individuele trainingen op De Toekomst. Alvorens Ihattaren zijn contract tekende bij Ajax doken beelden op van de voormalig PSV'er met Gerald Vanenburg bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ajax huurt Ihattaren tot en met 31 december 2022 en heeft een optie tot koop bedongen. De club acht hem nu dusdanig fit dat hij vrijdagavond kan aansluiten bij het beloftenteam voor de competitiewedstrijd tegen NAC Breda.

Het mogelijke debuut van Ihattaren komt verrassend snel, daar Erik ten Hag halverwege maart nog aangaf dat de linkspoot allesbehalve fit was. "Hij moet nog opgetraind worden bij Jong Ajax", zei Ten Hag voorafgaand aan de wedstrijd tegen SC Cambuur. "Hij is fysiek nog niet dusdanig dat hij al kan aansluiten bij de groep. En mentaal? Het is zwaar voor zo'n jongen, maar hij komt ergens vandaan. Hij is daar door een bepaalde levensstijl zelf in terecht gekomen en zal zich daar nu zelf moeten uit knokken. Wij helpen hem allemaal, maar uiteindelijk moet hij het zelf doen."

Het kunnen Ihattaren's eerste minuten worden in een officiële wedstrijd sinds 24 april vorig jaar, toen de middenvelder tien minuten meedeed in de thuiswedstrijd tegen PSV. Na verschillende keren in de clinch te hebben gelegen met trainer Roger Schmidt werd hij afgelopen zomer verkocht aan Juventus, dat hem meteen doorverhuurde aan Sampdoria. Bij laatstgenoemde club werd het nooit een gelukkig huwelijk en wist Ihattaren niet zijn debuut te maken. Hij keerde terug naar zijn familie in Nederland en werd afgelopen winter door Juventus verhuurd aan Ajax. De Amsterdammers huren hem tot het einde van het jaar en hebben een optie tot koop.