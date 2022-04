PSV hoopt op hereniging met enkelvoudig Braziliaans international

Vrijdag, 1 april 2022 om 07:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:32

PSV gaat een poging wagen om Andreas Pereira terug te halen naar Eindhoven, zo meldt de Braziliaanse tak van ESPN. De middenvelder is eigendom van Manchester United, dat hem momenteel verhuurd aan Flamengo. Pereira is geen onbekende bij PSV. De enkelvoudig Braziliaans international doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovense club, alvorens hij in de winter van 2012 naar United vertrok. De Engelse grootmacht leende hem vervolgens vier keer uit.

Volgens ESPN-verslaggever Rob Dawson loopt Flamengo het risico een permanente deal voor Pereira mis te lopen, daar de onderhandelingen met United nog niet zijn afgerond. De Braziliaanse club ziet de voormalige PSV'er graag aanblijven, maar komt maar niet tot een akkoord. Geclaimd wordt dat Flamengo een akkoord heeft gesloten voor 11,7 miljoen euro, inclusief een doorverkooppercentage, maar daar wordt vanwege de financiële situatie van de Braziliaanse club stevig aan getwijfeld. Sport Witness maakt melding van een mondeling akkoord tussen alle betrokken partijen.

Flamengo heeft de optie om Pereira definitief over te nemen van Manchester United, maar zo ver is het dus nog lang niet, melden Braziliaanse media. Het huidige contract van de controlerende middenvelder loopt in 2023 af bij United. Clubs uit Spanje, Frankrijk en Engeland zitten op het vinkentouw om toe te slaan, mochten de onderhandelingen op niets uitdraaien. Vanuit Nederland heeft PSV zijn interesse kenbaar gemaakt. The Sun schrijft dat Pereira als onderdeel van een ruildeal moet dienen tussen United en Flamengo, waarbij João Gomes de omgekeerde weg moet bewandelen.

De Franse club betreft naar verluidt Olympique Lyon, dat net als PSV contact legde om te bespreken in welke status de onderhandelingen met United zich bevinden. De middenvelder zou zelf graag langer willen blijven bij Flamengo, waar een contract voor vijf jaar klaar ligt. De club is echter in afwachting van een proces van de Centrale Bank om de transactie te kunnen voltooien. Zowel PSV als Lyon heeft kenbaar gemaakt geen problemen te hebben met zowel het transferbedrag als het salaris. Flamengo wordt ondertussen niet gesteund door zijn eigen trainer, die niet het volste vertrouwen heeft in Pereira.

Sinds de jaarwisseling speelde het voormalige toptalent slechts zeven wedstrijden, waarin hij vier keer vroegtijdig naar de kant werd gehaald. De verstandhouding met Paulo Sousa zou tot lichte spanningen hebben geleid, waarbij de entourage van Pereira de speler ervan zou hebben overtuigd dat het goed zou zijn om voor zijn kansen bij United te gaan. Pereira maakte in 2005 de overstap van Lommel United naar PSV en vertrok in de winter van 2012 naar de jeugdopleiding van United. Hij werd uitgeleend aan Granada, Valencia en Lazio en komt dit seizoen op huurbasis uit voor Flamengo.