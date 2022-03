Van den Brom wordt trainer van voormalig Ajacied Aschraf El Mahdioui

Donderdag, 31 maart 2022 om 23:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:36

John van den Brom is aangesteld als trainer van Al Taawon, zo maakt de club uit Saudi-Arabië bekend via Twitter. De oefenmeester zat sinds zijn ontslag bij Racing Genk in december zonder club. "Maak kennis met onze nieuwe coach, John van den Brom", schrijft Al Taawon bij een visual met daarop de voormalige clubs en prijzen van de coach.

Van den Brom gaat in het Midden-Oosten samenwerken met Aschraf El Mahdioui, die in de winterse transferperiode voor liefst 2,4 miljoen euro werd overgenomen van Wisla Krakow. De 25-jarige middenvelder is geboren in Amsterdam en speelde eerder voor Jong Ajax en ADO Den Haag. "Je zit midden in de woestijn, dus er ligt zeker langs de wegen heel veel zand, maar zodra je richting het centrum gaat, dan zie je ook hele mooie restaurants en plekken waar je gewoon een bakje koffie kunt drinken of wat kunt eten”, zei El Mahdioui in februari tegen Voetbalzone. Bij Al Taawon speelt overigens ook de 28-jarige verdediger Christian Luyindama, die van Galatasaray wordt gehuurd.

Al Taawon staat momenteel dertiende in de Saudi-Arabische competitie en bevindt zich daarmee in de gevarenzone. De drie plekken onder die van de nieuwe club van de Nederlandse coach betekenen aan het eind van het seizoen degradatie naar het tweede niveau. Van den Brom maakt zich dus op voor degradatievoetbal. Al Taawon speelde de laatste vijf competitieduels gelijk en heeft een voorsprong van één punt op de eerste achtervolger Al Batin.

Van den Brom was dus het laatst actief in België, waar hij in november 2020 een vijfjarig contract tekende bij Genk. Hij behaalde in de beginfase goede resultaten met de Belgische club. Zo won hij de Croky Cup en eindigde hij in de competitie met Genk als tweede tijdens de play-offs. Uiteindelijk eindigde Genk op gelijke hoogte met landskampioen Club Brugge, dat de titel kreeg op basis van de stand in de reguliere competitie. In zijn tweede seizoen werd Van den Brom op 6 december 2021 ontslagen na zeven nederlagen op rij.

Eerder was Van den Brom als trainer actief bij onder meer ADO Den Haag, Vitesse, Anderlecht, AZ en FC Utrecht. Met Anderlecht pakte hij de Belgische landstitel en tweemaal de Belgische Supercup. In 2020 bereikte hij met Utrecht de bekerfinale tegen Feyenoord, die vanwege corona nooit gespeeld is.