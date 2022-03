Derksen killt schrijnend tv-optreden: ‘Tegen zoveel domheid is niemand bestand!’

Donderdag, 31 maart 2022 om 22:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:40

Johan Derksen haalt verwoestend uit naar het tamelijk bizarre interview dat Ronald de Boer live op televisie gaf aan Humberto Tan. De analist van Vandaag Inside pleit er zelfs bijna voor om de ambassadeur van het WK in Qatar, die het aantal doden van 6.500 bagatelliseert, niet meer uit op Nederlandse televisie te laten komen. "Tegen zoveel domheid is een normaal mens niet bestand", opent Derksen nadat in de uitzending een stukje van het interview is vertoond.

De Boer was woensdag te gast in het programma Jinek, dat gepresenteerd werd door Tan omdat Eva Jinek ziek was, en deed daar een aantal opzienbarende uitspraken over Qatar. Zo zei De Boer over het sterftecijfer van 6.500 dode arbeidsmigranten tussen 2010 en 2020, een aantal dat geverifieerd is door the Guardian en in werkelijkheid nog veel hoger ligt: "De sterftecijfers zijn uit hun verband gerukt, het is totale onzin. Het is allemaal op een hoop gegooid. Van een lerares tot een schoonmaker tot iemand die op de bouw werkt, daar zijn die nummers van gemaakt."

Derksen hekelt de ambassadeursrol van De Boer al langer en haalt opnieuw hard uit. "Deze man heeft zeven jaar daar gewoond en heeft zeven jaar lang niets gemerkt dat daar iets aan de hand was met mensenrechten", aldus Derksen. "Hij heeft ook zeven jaar niet op de site van Amnesty International gekeken. Hij zat daar in een compound met louter miljonairs. Die hadden natuurlijk een bruin leven daar, reden in grote auto's en hadden het prima naar hun zin."

Het steekt Derksen dat De Boer de cijfers van gerenommeerde organisaties in twijfel trekt. "Rapporten van Amnesty worden wereldwijd heel serieus genomen, serieuze kranten publiceren erover, en dan heeft hij de brutaliteit om te zeggen: 'Iedereen kan wel wat zeggen.' Hij moet voor geld recht praten wat krom is." Derksen vindt dat werkgevers maatregelen tegen De Boer moeten nemen.

De ambassadeur van Qatar nam aan het begin van dit seizoen afscheid van ESPN, dat verbolgen was over zijn functie in het Midden-Oosten. "Ik vind het heel goed dat ESPN hem eruit gezet heeft", aldus Derksen, die met lede ogen toezag hoe De Boer vrijwel direct werd gecontracteerd door Ziggo Sport. "Dat zij hem genomen hebben vind ik echt een belediging voor de kijkers van Ziggo. Je kunt toch iemand die de PR doet voor een land dat op schandelijke wijze de mensenrechten schendt niet aan tafel hebben als boegbeeld? Dat hij al die onzin eruit kan braken..."

Ook gespreksleider Tan had het volgens Derksen anders moeten aanpakken. "Humberto is de vriendelijke oom, die komt niet verder dan een heel voorzichtig vraagje. Dan denk ik: als de presentator zo'n discussie niet aankan, zet dan iemand van Amnesty aan tafel, die De Boer links en rechts om de oren kan slaan, met dat gewauwel van hem..."