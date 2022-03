Ibrahimovic denkt in talkshow Johnny de Mol hardop over terugkeer bij Ajax

Donderdag, 31 maart 2022 om 21:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:42

Zlatan Ibrahimovic is inmiddels bijna achttien jaar vertrokken, maar is zijn tijd bij Ajax zeker niet vergeten. De veertigjarige spits van AC Milan verscheen donderdagavond op de Nederlandse televisie bij HLF8, waar hij op afstand sprak met presentator Johnny de Mol. "Ik zal Amsterdam altijd blijven herinneren vanwege de grote impact die het heeft gehad op mijn carrière", vertelt Ibrahimovic, die in 2004 uit Nederland vertrok om bij Juventus te gaan spelen.

Ibrahimovic was drie jaar daarvoor door Ajax op jonge leeftijd weggeplukt bij Malmö FF. "Ik ben erg blij dat ik de Ajax-school heb gevolgd", blikt de 120-voudig Zweeds international terug. "Ik ben de speler die ik nu ben omdat ik bij Ajax heb gezeten." Een comeback in Amsterdam is volgens de routinier niet uitgesloten. "Ajax is de club die me aan de wereld presenteerde. Daar ben ik erg dankbaar voor. Of ik ooit terug kan keren, waarom niet? Niet om te spelen denk ik, ze zijn goed genoeg zonder mij, op het veld hebben ze mij niet meer nodig. Ze zijn echt heel goed. Ze hebben het een paar jaar moeilijk gehad, maar inmiddels zijn ze terug waar ze horen."

Ibrahimovic liep deze week met Zweden een ticket voor het WK in Qatar mis. De centrumspits kon in de play-offs tegen Polen (2-0 verlies) slechts kort invallen en voelt dat de jaren beginnen te tellen. "Ik dacht eerst dat ik Superman was, maar op een bepaalde leeftijd kwam ik erachter dat ik dat niet ben: ik moet veel meer op mijn lichaam letten dan vroeger", aldus de voormalig Ajacied, die bij Milan dit seizoen veel wedstrijden moet missen door blessures.

"Elke ochtend als ik wakker word, zijn de eerste vijf tot tien minuten zwaar", legt Ibrahimovic uit. "Ik heb een vaste routine in de ochtend en probeer zo fit mogelijk te blijven. Ik wil op top niveau blijven. Vanaf je dertigste gaat de pijn niet meer weg, maar verplaatst het zich in je lichaam", besluit de Zweed, die nog niet bekendgemaakt heeft of hij na dit seizoen verdergaat als voetballer. Zo ja, dan blijft hij beschikbaar voor de nationale ploeg, zo meldde hij na de uitschakeling tegen Polen al.