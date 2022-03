Luuk de Jong ontvangt dubbele afwijzing: terugkeer naar Nederland lonkt

Donderdag, 31 maart 2022 om 19:25 • Jeroen van Poppel

Luuk de Jong vertrekt aan het eind van het seizoen bij Barcelona, zo heeft de 31-jarige spits volgens Mundo Deportivo te horen gekregen van de clubleiding. Barça heeft een optie om de huurovereenkomst met Sevilla een jaar te verlengen, maar zal daar geen gebruik van maken. Tegelijkertijd heeft Sevilla laten weten óók geen prijs meer te stellen op de aanwezigheid van De Jong. Een transfer naar PSV, dat naarstig zoekt naar een spits, ligt daarmee in het verschiet.

Hoewel Xavi de professionele instelling van De Jong zeer waardeert, heeft de trainer de centrumspits volgend seizoen niet meer nodig. Barcelona toonde zich in januari zeer slagvaardig en haalde met Pierre-Emerick Aubameyang en Ferran Torres twee grote namen binnen voor de spitspositie, waarmee de rol van De Jong vrijwel uitgespeeld was. De 38-voudig international werd afgelopen zomer door Ronald Koeman binnengehaald als noodverband, omdat er na het vertrek van Lionel Messi op korte termijn geen andere aanvaller aangetrokken kon worden.

De Jong maakte vervolgens een uiterst turbulent seizoen mee. Na de komst van Xavi eind oktober leek zijn rol in het Camp Nou al totaal uitgespeeld, maar de vele blessures noopten de oud-middenvelder om De Jong begin januari toch op te stellen. Tegen alle verwachtingen in bekroonde de aanvaller vervolgens drie basisplaatsen met drie doelpunten, waarmee De Jong plots weer serieus genomen werd. Nadat de nieuwe aanwinsten waren geacclimatiseerd veranderde dat dus weer en de laatste zes duels mocht De Jong slechts twee keer kort invallen. In totaal staat hij op 6 goals in 22 duels voor Barça, waarvan 10 keer als basisspeler.

Het Eindhovens Dagblad meldt ondertussen dat PSV altijd contact onderhoudt met De Jong over een eventuele terugkeer. Afgelopen zomer waagden de Eindhovenaren al een poging, maar met de interesse van Barça in het achterhoofd wilde De Jong toen niet terug naar Nederland. Nu Eran Zahavi op het punt staat uit zijn contract te lopen en huurling Carlos Vinícius geen onuitwisbare indruk maakt, heeft PSV dringend behoefte aan een nieuwe spits. De club zal hoe dan ook een poging wagen voor De Jong, die in het shirt van PSV 112 goals en 56 assists produceerde in 204 duels. Zijn contract in Sevilla loopt nog een jaar door en dus zal een transfersom vermoedelijk benodigd zijn.